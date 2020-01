Engie beslist eind februari over lot Isabelle Kocher

Isabelle Kocher, CEO van het moederbedrijf van het Belgische Electrabel, ligt intern onder vuur. Na haar eerste vier jaar aan het roer van Engie is het niet langer een zekerheid dat haar mandaat verlengd wordt. In haar raad van bestuur botst Kocher op tegenkanting, omdat ze niet de verhoopte resultaten zou voorleggen. De voorzitter van Engie, Jean-Pierre Clamadieu , zegt dat de raad van bestuur tegen eind volgende maand een beslissing zal nemen.

De raad van bestuur moet uitmaken wie de juiste persoon is met het juiste profiel voor een nieuwe etappe in onze transformatie.

‘Een perfect parcours bestaat niet’, zei Clamadieu tijdens een interview in Davos met de Franse zakenzender BFM Business. Hij antwoordde daarmee op vragen of Kocher kan aanblijven. ‘We zitten in een situatie waarbij enkele zaken zeer goed zijn aangepakt, maar er blijft heel veel werk te doen. De groep moet een nieuwe fase in haar transformatie aansnijden.’