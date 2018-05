Engie boekt stabiele winst in België

Engie legt de focus meer en meer op hernieuwbare energie en dienstverlening, maar dat werd tenietgedaan door de stilstand van de kernreactor Doel 3.

De brutobedrijfswinst (ebitda) van Engie steeg in het eerste kwartaal met 3 procent tot 3,2 miljard euro. Op organische basis was er een groei van 6 procent. 'Dat toont opnieuw dat de nieuwe richting die we drie jaar geleden zijn ingeslagen de juiste was', aldus CEO Isabelle Kocher.

Engie trekt volop de kaart van hernieuwbare energie en dienstverlening. In een persbericht verwijst Engie voor de sterke resultaten onder andere naar de 'groei van hernieuwbare energie in Frankrijk en België'.

In België investeert dochterbedrijf Eletrabel dit jaar nog eens 97 miljoen euro in de bouw van nieuwe windturbines op land. Daarnaast bouwt Engie met zijn dochtermaatschappij Cozie in ons land een netwerk van installateurs van centrale verwarming uit. Cozie mikt tegen 2020 op een duizendtal installateurs die verwarmingsketels installeren en onderhouden. Op termijn wordt ook gedacht aan warmtepompen, thuisbatterijen en laadpalen.

De omzet van de activiteiten in de Benelux - een opsplitsing voor België alleen is er niet - steeg met 2 procent tot net boven 2 miljard euro. De brutobedrijfswinst (ebitda) bleef stabiel. De groei in hernieuwbare energie en diensten werd tenietgedaan door de stilstand van de kernreactor Doel 3.

De sterkste groei realiseerde Engie in thuisland Frankrijk waar de omzet met 10 procent de hoogte in ging.