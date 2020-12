Engie brengt laadpalendochter naar Amerikaanse beurs

De Nederlandse laadpalengroep EVBox trekt naar New York Stock Exchange via een combinatie met een blancochequebedrijf. Eigenaar Engie zal een restbelang van 40 procent aanhouden.

Dat is een zogenaamde SPAC (special purpose acquisition vehikel), een lege vennootschap die naar de beurs trekt om een overname te doen met het geld dat wordt opgehaald bij beleggers. Voor het overgenomen bedrijf is zo'n transactie een snellere route naar een beursnotering dan via de klassieke en omslachtige introductie met prospectus. SPAC's zijn in de VS immens populair en braken dit jaar alle records.