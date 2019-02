'Engie broedt op groot hervormingsplan'

De kern van dat plan is: geografisch inkrimpen, kosten besparen en meer focus op hernieuwbare energie en energienetwerken.

Engie is momenteel actief in een 70-tal landen en maakt zich op om dat aantal in te krimpen. Het zou daarbij nadrukkelijk naar Oost-Europa kijken. Kocher wil bovendien - zo schrijft Bloomberg - voor 1 miljard euro kosten besparen. Dat komt bovenop de 1,3 miljard euro kostenknip tijdens de voorbije drie jaren.