Engie eist hoger bod voor belang in afvaldochter Suez

Engie is bereid gesprekken aan te gaan over een verbeterd bod van het afvalbedrijf Veolia op het belang in Suez, de afvaldochter van de Franse energiegroep. Het huidige bod wordt afgewezen.

Eind augustus verraste Veolia vriend en vijand met een bod op het historische controlebelang van 29,9 procent dat Engie aanhoudt in Suez. Veolia was bereid 2,9 miljard euro (of 15,5 euro per aandeel Suez) neer te tellen voor dat aandelenpakket. Als het Franse afvalbedrijf dat belang in handen zou krijgen, zou een bod op de rest van de aandelen volgen. Op die manier hoopt Veolia uit te groeien tot de 'wereldkampioen van de ecologische transformatie'.

Suez beschouwde dat bod meteen als vijandig. De raad van bestuur noemde het bod 'incompatibel met de belangen van Suez'. De Suez-top vreest dat zo'n deal zou leiden tot aanzienlijk jobverlies bij de 90.000 werknemers en concurrentieproblemen in Frankrijk en het buitenland. Bovendien waren de Suez-bestuurders van oordeel dat de geboden prijs onder de intrinsieke waarde van het bedrijf ligt.

De raad van bestuur van het moederbedrijf Engie deelt die mening. Zij verwerpt het huidige bod van Veolia, maar slaat de deur niet volledig dicht. Voorzitter Jean-Pierre Clamadieu en interim-CEO Claire Waysand hebben een mandaat gekregen om te onderhandelen over een hoger bod. Tegelijk zegt Engie dat het openstaat voor alternatieven. De Engie-top hoopt dat die in de eerste plaats van Suez zelf komen.

Alternatief plan

Intussen is er een alternatief plan. Suez kwam woensdag al aandraven met het voorstel de afvalactiviteiten in enkele Europese landen te verkopen aan PreZero, de milieudivisie van de Duitse groep Schwarz. Die is vooral bekend als het moederhuis van de supermarktketen Lidl. Er is sprake van een overnamebedrag van 1,1 miljard euro.