Engie eist investeringsgarantie voor kerncentrales

Als België enkele kernreactoren langer open wil houden, zal er flink geïnvesteerd moeten worden. Die investering wil Electrabel-eigenaar Engie pas doen als er een garantie is dat de investering kan worden terugverdiend.

Op de hoofdzetel van het Franse Engie volgt CEO Isabel Kocher de discussie over het energiepact in ons land op de voet. ‘Het debat is nog niet gedaan en ik zie nog geen gemeenschappelijke visie. Het sleutelelement is het al dan niet verlengen van enkele kerncentrales’, verklaarde Kocher tijdens de presentatie van de jaarcijfers.

‘Wat er ook uit de bus komt, wij kunnen gelijk welk scenario ondersteunen. Verlenging van de kerncentrales of niet. Electrabel is meer dan honderd jaar de spil van de stroombevoorrading geweest en we willen ons ook in de toekomst zo profileren’, verklaarde Kocher.

2025 Kernuitstap Volgens de huidige wetgeving moeten de7 kernreactor in Doel en Tihange sluiten tussen 2022 en 2025

Engie wil zich niet te veel moeien in de beslissing over de energietoekomst. Dat is de taak van de politiek, benadrukte Pierre Mongin, de adjunct-directeur-generaal van Engie én de verantwoordelijke voor de Benelux-divisie.

Garanties

Maar hij gaf ook aan dat Engie Electrabel niet zomaar tonnen geld in de noodzakelijke upgrade van de kerncentrales zal pompen. 'Kerncentrales langer openhouden kost zeer veel geld, maar de alternatieven zijn nog duurder.'

'Voor de levensduurverlenging van Doel 1 &2 en Tihange 1 hebben we 1,3 miljard euro geïnvesteerd', gaf hij aan. Als dergelijke bedragen nodig zijn om bijkomende centrales langer open te houden, is er een serieuze regulering nodig. Want er wordt soms gesproken over enorme winsten van kerncentrales, maar die zijn lang niet gegarandeerd.’

Bijpassen

In het buitenland bestaan systemen als 'contracts for difference', verklaarde Mongin. ‘Het komt neer op een tunnel: als de elektriciteitsprijs boven een bepaald niveau komt, zal de overheid een deel van de winst krijgen. Is de marktprijs lager dan een bepaald niveau, dan moet de overheid een deel bijpassen.’