Engie geeft sleutels afvalgroep Suez aan Veolia

De Franse energiegroep Engie aanvaard het miljardenbod van de Franse milieureus Veolia op zijn voormalige dochterbedrijf Suez. Daarmee nadert de Franse miljardenstrijd in milieuland zijn ontknoping.

De Franse milieugroep Veolia boekt een cruciale zege in zijn strijd om de controle over eeuwige rivaal Suez . De energiegroep Engie , het moederbedrijf van Electrabel, heeft dan toch ingestemd met het bod van Veolia. Die bood 3,4 miljard euro voor de historische participatie van 29,9 procent die Engie in zijn afgesplitste dochter Suez aanhoudt. Met dat forse belang kan Veolia gemakkelijker later een bod lanceren op de rest van Suez.

Na weken van oplopende spanningen en verwijten zag het er de voorbije dagen naar uit dat de zoveelste poging van Veolia om Suez over te nemen zou mislukken. Suez en Veolia zijn beide wereldspelers in waterzuivering en afvalbehandeling. Antoine Frérot, de CEO van Veolia, hoopt door beide samen te voegen een Franse ‘wereldkampioen’ te creëren die sterker staat in de strijd met Chinese concurrenten. Maar Suez verzet zich fel tegen een naar eigen zeggen vijandige overname.

Engie wil af van participatie

In de politiek leefde de vrees dat het samengaan van Veolia en Suez tot jobverlies zou leiden in Frankrijk.

Maar Veolia slaagt er nu met veel geld in om Engie te overtuigen. De vroegere Engie-voorzitter Gérard Mestrallet hield mordicus vast aan de milieu-activiteiten, maar zijn opvolger Jean-Pierre Clamadieu wil alles inzetten op energie. Toch speelde hij aanvankelijk ‘hard to get’, maar nadat Veolia vorige week het bod op de Engie-participatie had opgetrokken van 2,9 naar 3,4 miljard euro, is er nu een akkoord. De verkoop levert Engie een meerwaarde van 1,8 miljard euro op.

Engie onderstreept wel dat het enkel met de deal instemt omdat omdat Veolia belooft geen vijandig bod op Suez te doen. De instemming van Suez is er echter nog niet. Suez gaf maandagavond nog geen commentaar, maar liet eerder weten dat de acties van Veolia vijandig zijn.

Veolia zal dus nog heel wat werk hebben om Suez te overtuigen van zijn goede bedoelingen. Maar als grootste aandeelhouder kan Veolia Suez gemakkelijker tot toegeven dwingen. Het belang van bijna 30 procent geef de facto de controle. Clamadieu zei te verwachten dat Suez en Veolia hun meningsverschillen kunnen bijleggen.

Opmerkelijk is dat Engie zich niets lijkt aan te trekken van de tegenstand vanuit de Franse politiek. De Franse overheid is nochtans met 23,6 procent de grootste aandeelhouder van Engie en haar vertegenwoordigers in het bestuur zouden tegen hebben gestemd om een Franse bedrijvenoorlog te vermijden.

Partijgenoten van president Emmanuel Macron stelden de industriële logica van de deal in vraag. Er is ook vrees voor massaal jobverlies en een gebrek aan concurrentie in Frankrijk als de twee directe rivalen samengaan.

Zoeken naar vriendschappelijk akkoord

Veolia heeft beloofd dat het geen vijandig bod zal lanceren op Suez.

Suez had nog geprobeerd het Franse investeringsfonds Ardian als witte ridder op te voeren om de aanval van Veolia af te weren. Ardian zou een tegenbod uitbrengen op de participatie van Engie, maar trok zich maandagmiddag terug. Daarmee lag de weg vrij voor Veolia om de sleutels van Suez in handen te krijgen. Het is nu afwachten wanneer Veolia zijn geplande bod van 18 euro per aandeel op de rest van het bedrijf kan uitbrengen.