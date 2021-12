Engie in brief aan premier: 'Onmogelijk om kerncentrales langer open te houden'

Volgens Engie is het 'onmogelijk' om in 2025 de verlenging van de bestaande kerncentrales Doel 4 en Tihange 3 te verzekeren. Dat staat in een brief van de energieproducent aan premier Alexander De Croo (Open Vld) die De Tijd kon inkijken.

De federale regering buigt zich momenteel over de eindbeslissingen rond de kernuitstap tegen 2025. De verwachting is dat de Vivaldi-coalitie voor kerstmis de knoop doorhakt. Met een lijvig rapport probeerde minister van Energie Tinne Van der Straeten (Groen) de regeringstop vrijdag te overtuigen dat alle centrales het best dichtgaan. Ze wil doorzetten met haar CRM-subsidiemechanisme voor vervangcapaciteit en nieuwe gascentrales.

Alleen blijft de MR van Georges-Louis Bouchez dwarsliggen. Hij wil de twee jongste kerncentrales openhouden om te garanderen dat de energiefactuur onder controle blijft. Ook Open VLD is nog niet helemaal overtuigd, waardoor premier Alexander De Croo deze week contact opnam met Engie. Hij ging na of het bedrijf de plannen voor de - geweigerde - gascentrale in Vilvoorde haalbaar ziet. Ook polste de premier naar de mogelijkheden voor een nieuwe levensduurverlenging van de twee kernreactoren.

In een brief aan De Croo laat Engie weten dat het 'onmogelijk' is om Doel 4 en Tihange 3 in 2025 toch langer open te houden. Het energiebedrijf geeft aan dat een levensduurverlenging een voorbereiding van ongeveer vijf jaar vergt, omdat er studies nodig zijn en er overleg met de overheden nodig is. 'Onze ervaring met gelijkaardige projecten leert ons dat deze termijn moeilijk in te korten is', motiveert Engie.

De andere piste, waarbij de twee kerncentrales een heel korte levensduurverlenging krijgen, valt eveneens op een koude steen bij Engie. 'Zo'n beslissing heeft geen precedent en er bestaat geen technisch of wettelijk kader om dat te realiseren', klinkt het. 'In zijn geheel en in deze context ziet Engie geen andere optie dan zich te engageren voor de progressieve ontmanteling van de kerncentrales die wij uitbaten.'

Op Twitter toont MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez zich niet overtuigd van de argumentatie die Engie geeft. 'De brief zegt niet dat het onmogelijk is om de kerncentrales open te houden, maar dat ze niet willen en dat er een wettelijk kader moet zijn. Hun wil is geen relevant element om over de energiemix van ons land te beslissen', schrijft Bouchez, die zijn pleidooi herhaalt om de twee kerncentrales open te houden.