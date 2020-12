Engie mikt op groot waterstofproject bij Charleroi

Een Waals consortium van Engie, Carmeuse en John Cockerill wil bij Charleroi groen gas produceren met waterstof en afgevangen CO₂. Voor het project is een investering van ruim 150 miljoen euro nodig.

Na verschillende plannen voor waterstoffabrieken in Vlaanderen krijgt nu ook Wallonië een eerste groot project. De kalkproducent Carmeuse, het energiebedrijf Engie en de industriegroep John Cockerill hebben de handen in elkaar geslagen om hernieuwbaar gas te produceren van waterstof en CO 2 , die zal worden afgevangen bij een nieuw type kalkoven van Carmeuse.

Op een site van Engie bij Charleroi moet een elektrolyse-installatie komen van 75 megawatt, veel groter dan de bestaande installaties die zelden groter zijn dan 1 megawatt. Daar zal groene waterstof geproduceerd worden. Een dochterbedrijf van Engie, Storengy, zal de waterstof mengen met de CO 2 van Carmeuse om er hernieuwbare methaan van te maken, zeg maar ‘zelfgemaakt aardgas’.

10.000 gezinnen Het geproduceerde gas volstaat om ruim 10.000 gezinnen van gas te voorzien.

Het groene gas kan in het nationale gasnetwerk geïnjecteerd worden, of het kan dienen als grondstof voor industriële gebruikers of als brandstof voor de transportsector. Het project kan jaarlijks meer dan 240 gigawattuur aan gas opleveren. Dat volstaat om ruim 10.000 gezinnen van gas te voorzien om te verwarmen en te koken.

Door de koolstof die bij kalkproductie vrijkomt af te vangen en te hergebruiken, verwachten de initiatiefnemers in tien jaar tijd 900.000 ton CO2-uitstoot uit te sparen. Naar eigen zeggen is het daarmee het grootste project ter wereld in de kalkindustrie. De omzetting van kalksteen in kalk gebeurt nu in grote ovens, een proces waarbij veel CO2 vrijkomt.

Europese financiering

De initiatiefnemers mikken op financiering van Europa. Voor het project is 150 miljoen euro nodig. Het consortium heeft een financieringsaanvraag ingediend bij het EU Innovatiefonds en heeft erkenning aangevraagd als Europees project van algemeen belang. Als het geld gevonden wordt, kan de bouw in 2022 beginnen, zodat het project in 2025 operationeel is.

Voor het Luikse John Cockerill kan het Waalse project een belangrijk visitekaartje worden. Het bedrijf is een wereldspeler in de productie van elektrolyse-installaties om waterstof te maken. Het wil in de groeiende waterstofeconomie een belangrijke rol spelen als leverancier van de steeds grotere industriële installaties.