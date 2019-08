Engie profiteert van superkorting

Met een stevige korting op de nettarieven wilde de CREG investeerders in grote batterijparken en pompcentrales zoals Coo een duwtje in de rug geven. Wie nieuwe opslagcapaciteit bouwt, hoeft daarvoor de eerste tien jaar geen nettarieven meer te betalen.

Energieleverancier Engie Electrabel krijgt 50 miljoen euro voor de uitbreiding van haar waterkrachtbatterij in Coo.

De energieleverancier Engie Electrabel investeert 50 miljoen euro in de uitbreiding van de spaarbekkencentrale Coo. Die investering verdient zich vanzelf terug dankzij een nieuwe korting op de nettarieven, vernam De Tijd. Engie krijgt vijf jaar korting op het nettarief, de bijdrage die het betaalt voor het gebruik van het hoogspanningsnet.

De korting compenseert het volledige investeringsbedrag voor Coo. Ze komt er door een aanpassing die de federale energieregulator CREG vorig jaar doorvoerde nadat de regering Michel daarvoor in de vernieuwde elektriciteitswet de deur had opengezet.

Door de omslag naar meer wind- en zonne-energie is behoefte aan meer opslagcapaciteit, maar veel van die investeringen zijn niet rendabel. Met een stevige korting op de nettarieven wilde de CREG investeerders in grote batterijparken en pompcentrales zoals Coo een duwtje in de rug geven. Wie nieuwe opslagcapaciteit bouwt, hoeft daarvoor de eerste tien jaar geen nettarieven meer te betalen. Uitbaters die bestaande opslagcapaciteit met minstens 7,5 procent uitbreiden, krijgen vijf jaar een vrijstelling van 80 procent op hun nettarief.

Concurrentiële handicap

Engie Electrabel is de eerste die op grote schaal gebruikmaakt van de investeringsstimulans. De energieleverancier maakte net voor de vakantie bekend dat hij de opslagcapaciteit van de spaarbekkencentrale in Coo zal uitbreiden. De centrale bestaat uit twee waterbassins die fungeren als een grote energiebatterij. De bassins op de top van een heuvel kunnen worden volgepompt als stroom goedkoop is, om dan met turbines stroom te genereren op momenten dat er veel vraag naar is.

Door de dammuren van het tweede spaarbekken te verhogen en de turbinebladen en de transformator te moderniseren wil Engie de capaciteit in Coo optrekken van 1.080 naar 1.160 megawatt. Volgepompt kan de centrale gedurende enkele uren evenveel stroom genereren als een kerncentrale.

Engie ijverde al langer voor extra stimuli. ‘Onze opslag in Coo zat met een concurrentiële handicap omdat we twee keer nettarieven moesten betalen: één keer als we stroom gebruikten om ons bassin vol te pompen en één keer als we het weer lieten leeglopen om elektriciteit in het net te injecteren’, zegt woordvoerder Hellen Smeets. ‘Met de dubbele tarieven was het moeilijk onze opslag rendabel te maken. We krijgen nu een vrijstelling van 50 miljoen euro over een periode van vijf jaar, waarmee de investering break-even is.’

Hogere factuur voor gezinnen en bedrijven

De CREG liet in 2015 een internationaal vergelijkende studie uitvoeren door de consultant Deloitte. Daaruit bleek dat bedrijven voor stroomopslag in België minder nettarieven betaalden dan het Europese gemiddelde, maar meer dan in Nederland, Frankrijk en Duitsland.

Om meer in lijn te liggen met onze buurlanden stelde de CREG aanvankelijk een volledige vrijstelling gedurende vijf jaar voor uitbreidingsinvesteringen voor. Na een consultatie met de energiesector beperkte de regulator die vrijstelling tot 80 procent. Niet iedereen is blij met de regeling. Als Engie 50 miljoen euro minder nettarieven betaalt, moet dat bedrag elders gecompenseerd worden op de factuur van gezinnen en bedrijven.