Engie rekent niet meer op openhouden kerncentrales

Dat schrijft de Franse zakenzender BFM Business en is bevestigd aan De Tijd. Engie brengt zo haar boekhouding in lijn met de doelstelling van de regering om tegen eind 2025 de zeven Belgische kerncentrales te sluiten.

De ingreep is een boekhoudkundige operatie, zegt een bron dicht bij het dossier. ‘De kans op een levensduurverlenging voor de kerncentrales wordt met de dag kleiner. In de boekhouding moet de waardering van de nucleaire activa aan die realiteit aangepast worden.’

Kernuitstap

Thierry Saegeman, de nucleaire directeur bij Engie Electrabel, zei in november dat het bedrijf niet langer zou investeren in de voorbereiding van een levensduurverlenging. Die interne videoboodschap lokte felle reacties uit, waarna de communicatiedienst bijstuurde dat zowel de piste van de sluiting als die van een levensduurverlenging openlag.

Engie lijkt zich intussen almaar nadrukkelijker in te schrijven in de koers van de regering. De volledige kernuitstap is nu het plan A geworden en een levensduurverlenging is naar de achtergrond geschoven als plan B. De regering rekent op het subsidiemechanisme (CRM) dat investeringen in vervangcapaciteit en nieuwe gascentrales aanmoedigt. Alleen als blijkt dat de subsidies niet volstaan om de bevoorrading te verzekeren, kan ze tegen eind dit jaar alsnog oordelen dat twee kerncentrales mogen openblijven.