Engie slaat droom nucleaire verlenging aan diggelen

De top van het energiebedrijf acht het openhouden van de kerncentrales niet meer mogelijk. Engie zet nu helemaal in op de ‘wel nog haalbare’ piste met de bouw van nieuwe gascentrales.

Premier Alexander De Croo (Open VLD) heeft in het topoverleg binnen zijn regering een nieuw element in handen om aan te sturen op de volledige kernuitstap. Nadat hij verduidelijking had gevraagd aan Engie, de uitbater van de kerncentrales, bezorgde het Franse energiebedrijf hem een antwoord dat maar weinig manoeuvreerruimte overlaat.

In de huidige omstandigheden is het onmogelijk de verlenging van de jongste kerncentrales na 2025 te verzekeren, staat in een brief die Engie-voorzitter Jean-Pierre Clamadieu en CEO Catherine MacGregor op 7 december aan De Croo bezorgden.

‘De verlenging van de reactoren van Doel 4 en Tihange 3 is alleen mogelijk in een project van een levensduurverlening van 10 tot 20 jaar’, staat in de brief. Het energiebedrijf geeft aan dat een verlenging een voorbereiding van ongeveer vijf jaar vergt, omdat ingenieurs- en veiligheidsstudies nodig zijn, net als overleg met de overheden en wetswijzigingen.

‘Onze ervaring met gelijkaardige projecten heeft ons ervan overtuigd dat die termijn moeilijk samendrukbaar is’, zegt Engie. ‘In die omstandigheden lijkt het ons onmogelijk de verlenging van de activiteit van die twee eenheden in 2025 te verzekeren.’

'Geen andere optie'

De som van de obstakels die voor ons liggen, maakt dat het niet meer mogelijk is nucleair te verlengen. Thierry Saegeman CEO Engie Electrabel

Engie benadrukt dat de boodschap al jaren dezelfde is. Ook onder de voorgaande regeringen waarschuwde het bedrijf meermaals dat de overheid op tijd duidelijkheid moest bieden. Het kan dus niet verbazen dat het plan B van de Vivaldi-coalitie, waarin tijdens de formatie werd afgesproken pas in november van dit jaar te evalueren, eigenlijk te laat komt. ‘In zijn geheel en in deze context ziet Engie geen andere optie dan over te gaan tot de progressieve ontmanteling van de kerncentrales die we uitbaten.’

In de brief onderstreept Engie dat het wil doorzetten met de bouw van twee nieuwe gascentrales in Vilvoorde en Awirs, die noodzakelijk zijn om de kernuitstap op te vangen. Het bedrijf haalde daarvoor subsidies binnen via het CRM-steunmechanisme.

Maar vorige maand weigerde Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) de vergunning voor het project in Vilvoorde. ‘Nochtans waren de adviezen van de provinciale en regionale overheden positief’, stelt Engie. ‘We willen zo snel mogelijk een nieuwe vergunningsaanvraag indienen en we hebben de steun van de overheden nodig om dat proces zo snel mogelijk te doorlopen.’

Druk op Demir verhogen

Minister van Energie Tinne Van der Straeten (Groen) neemt akte van de brief van Engie, die volgens haar in lijn ligt met eerdere verklaringen en acties. ‘We gaan dit verder opnemen in de regering.’ Ook op het kabinet van de premier valt te horen dat de brief deel uitmaakt van de bespreking in het kernkabinet.

Van der Straeten had vrijdag een uitgebreid rapport voorgelegd om de regeringstop te overtuigen dat alle kerncentrales het best dichtgaan. Ze wil doorzetten met het CRM-subsidiemechanisme voor vervangcapaciteit en nieuwe gascentrales. Maar de coalitiepartners lieten zich niet zomaar geruststellen. Ze gaven De Croo opdracht om zelf Engie te benaderen.

De hoop was dat het antwoord de aanhoudende discussie in de regering in een beslissende richting zou duwen zodat De Croo en Van der Straeten tegen Kerstmis een akkoord kunnen afkloppen. Door de deur naar een nucleaire verlenging definitief te sluiten, zou de druk op Demir toenemen om voor de gascentrale in Vilvoorde toch een vergunning te verlenen, luidde de redenering.

Bouchez in het verzet

Maar MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez houdt vast aan zijn pleidooi om twee kerncentrales open te houden. ‘De brief zegt niet dat het onmogelijk is de kerncentrales open te houden, wel dat Engie dat niet wil en dat er een wettelijk kader moet zijn. De wil van Engie is geen relevant element om over de energiemix van ons land te beslissen.’ Ook N-VA-voorzitter Bart De Wever ijverde vanuit de oppositie voor een nieuw wettelijk kader dat verlengingen toch mogelijk maakt.

De wil van Engie is geen relevant element om over de energiemix van ons land te beslissen. Georges-Louis Bouchez MR-voorzitter

Maar de groenen zetten ‘het plan B(ouchez)’ weg als onrealistisch. ‘Wat wil hij dan? Wil hij zelf Engie overnemen?’, vraagt Groen-voorzitter Meyrem Almaci zich af. ‘Een liberaal die een Franse multinational wil nationaliseren, dat is voor mij ongezien.’ Voor Almaci maakt de brief van Engie zeer duidelijk dat er geen alternatief meer is voor de volledige sluiting van de Belgische kerncentrales.

Thierry Saegeman, de CEO van Engie Electrabel, nam tegen de avond in verschillende tv-studio’s de laatste restjes twijfel weg. Het bedrijf zet nu helemaal in op de ‘wel nog haalbare’ piste met de bouw van nieuwe gascentrales.