Engie slankt fors af dankzij Frans onderonsje

Equans is actief in diverse domeinen van de aanleg van datacenters tot de bouw van offshore hoogspanningsplatforms voor windparken op zee.

Een miljardendeal tussen de Franse groepen Engie en Bouygues heeft ook grote gevolgen in ons land. Ruim 10.000 Belgische en Luxemburgse werknemers verlaten de groep Engie.

Zaterdag maakte de Franse energiereus Engie bekend dat hij een akkoord heeft over de verkoop van zijn dienstentak Equans voor 7,1 miljard euro aan het eveneens Franse Bouygues . Hoewel daar 10.000 werknemers in België en Luxemburg bij betrokken zijn, bleef het opmerkelijk stil rond die transactie. 'We betreuren de totale afwezigheid van de Belgische politiek in dit dossier', zegt Paul Corbeel van de christelijke vakbond ACV Metea.

Equans is nochtans een cruciale schakel in de energietransitie in ons land. Het bedrijf werd vorig jaar in de steigers gezet door de bundeling van alle dienstenactiviteiten van Engie: Fabricom (elektrische installaties), Axima (verwarming en koeling) en Cofely (facility management). Daardoor is Equans actief in de aanleg en het onderhoud van elektrische installaties, elektrische mobiliteit en duurzame verwarming. Met een omzet van ruim 2 miljard euro is het marktleider in ons land.

Dat het bedrijf nu hoogstwaarschijnlijk verkocht wordt - er is nog een definitief akkoord en groen licht van de autoriteiten nodig - baart het personeel zorgen. 'Dat er ongerustheid is, moet ik niet uitleggen', zegt Mo Sabhaoui van de socialistische bond ABVV Metaal. 'Dat het personeel na zo veel jaren de grote groep Engie moet verlaten, is een grote stap.' Dat komt boven op de reorganisatie die Equans doormaakt. Er werden veel vennootschappen en structuren binnen de Equans-filialen Cofely, Fabricom en Axima samengevoegd, legt Sabhaoui uit.

Daarnaast zijn er ook vragen over wat de koper Bouygues met de activiteiten van plan is. Het familiebedrijf geleid door Martin Bouygues is vooral actief in bouw (Colas), telecom en media (TF1) en had een zeer beperkte installatiedienstentak. Met Equans erbij worden de energiediensten met 16 miljard euro omzet en 96.000 werknemers meteen de belangrijkste activiteit van de groep.

Duidelijkheid

Zijn alle activiteiten voor Bouygues even belangrijk? We willen snel meer duidelijkheid. Mo Sabhaoui Afgevaardigde ABVV Metaal

Of er herstructureringen komen, valt af te wachten. Bouygues belooft vijf jaar na de afronding van de deal geen gedwongen ontslagen door te voeren en wil zelfs mensen aanwerven. Maar tegelijk mikt de groep op 120 tot 200 miljoen euro aan jaarlijkse synergievoordelen. 'In België is het uitkijken naar de precieze strategie van de toekomstige eigenaar die zeer veel geld betaalt voor de overname. Equans heeft nu zeer verschillende activiteiten. Zijn die voor Bouygues allemaal even belangrijk?' vraagt Sabhaoui af. 'We willen snel meer duidelijkheid.'

Als de verkoop wordt afgerond, wordt de omvang van de energiegroep Engie fors ingekrompen in ons land, nadat eerder afstand was gedaan van de netbedrijven Fluxys, Elia, Fluvius, Ores en Sibelga. De groep telt nu ruim 17.000 werknemers in België verspreid over de stroomproducent Electrabel, Tractebel Engineering, het callcenter N-Allo en Equans. Met de exit van Equans zou dat dalen naar ruim 7.000. Als de sluiting van de kerncentrales in Doel en Tihange - met 2.000 directe banen op de nucleaire sites - wordt doorgezet, zakt dat nog meer.