Engie start zoektocht naar nieuwe topvrouw

De Franse energiereus Engie zette donderdagavond CEO Isabelle Kocher aan de deur. De zoektocht naar een opvolger is gestart. Parijs kijkt daarvoor ook naar Belgische kandidaten.

De raad van bestuur van Engie beslechtte donderdagavond een maandenlange machtsstrijd tussen voorzitter Jean-Pierre Clamadieu (ex-Solvay) en CEO Isabelle Kocher. Clamadieu trekt aan het langste eind. Kocher krijgt na vier jaar geen verlenging van haar mandaat en wordt bedankt voor bewezen diensten.

De beslissing komt geenszins als een verrassing. Kocher botste al langer op tegenkanting in haar raad van bestuur, die de resultaten na vier jaar te mager achtte. Volgens onze informatie was het lot van Kocher eigenlijk vorige week vrijdag al beslecht. De vergadering gisterennamiddag diende enkel nog om haar ook formeel naar de uitgang te begeleiden.

Kocher was niet de juiste persoon om de transformatie van de groep verder door te voeren. Jean-Pierre Clamadieu voorzitter Engie

Kocher was ‘niet de juiste persoon’ om de transformatie van de groep verder door te voeren, zei Clamadieu na afloop aan de Franse krant Les Echos. Het moederbedrijf van het Belgische Electrabel legde onder het bewind van Kocher veel meer de nadruk op hernieuwbare energie en diensten om bedrijven en particulieren te helpen CO₂ te besparen. ‘We erkennen dat ze een zeer goede initiatiefneemster was om de transitie van het bedrijf in gang te zetten’, zegt Clamadieu. ‘Maar de raad van bestuur heeft geoordeeld dat we de voorbije vier jaar vertraging hebben opgelopen in de elektriciteitsproductie en de gasinfrastructuur. Samen vertegenwoordigen die 80 procent van onze winst.’

Tijdelijk CEO

Hoewel er een scenario circuleerde waarin Clamadieu zelf tijdelijk de functie van voorzitter met die van CEO ad interim zou combineren, maakte minister van Economie Bruno Le Maire vooraf duidelijk dat daarvan geen sprake kon zijn. Met een belang van bijna 24 procent is de Franse staat de grootste aandeelhouder van Engie en dus werd een andere piste uitgewerkt. Secretaris-generaal Claire Waysand zal de functie van CEO ad interim waarnemen en samen met operationeel directeur Paulo Almirante en financieel directeur Judith Hartmann de taken van Kocher overnemen. De raad van bestuur heeft Clamadieu de opdracht gegeven de CEO ad interim bij te staan ‘om een vlotte overgang te verzekeren’.

Gezien haar bekwaamheid zou het vreemd zijn als de naam van Sophie Dutordoir niet opduikt. een betrokkene

Clamadieu houdt in de zoektocht naar een opvolger de touwtjes stevig in handen. In samenspraak met het remuneratiecomité is het de bedoeling dat Clamadieu op zoek gaat naar een nieuwe CEO. Volgens onze informatie is het de bedoeling om snel te gaan, zodat er hopelijk tegen de algemene vergadering op 14 mei duidelijkheid komt over Kochers opvolging.

Sophie Dutordoir en Dominique Leroy

De voorkeur zou daarbij opnieuw gaan naar de benoeming van een vrouw. In de Franse steraandelenindex CAC40 was Kocher de enige vrouw aan het hoofd van een groot beursgenoteerd bedrijf. Volgens onze zusterkrant L’Echo zijn er vier vrouwelijke kandidaten, van wie twee Belgen. Zowel NMBS-topvrouw Sophie Dutordoir als voormalig Proximus-CEO Dominique Leroy wordt genoemd als kanshebber. Daarnaast zou ook Catherine Guillouard, topvrouw van de Parijse metro RATP, in aanmerking komen, net als Sandra Lagumina die vroeger aan het hoofd stond van de Franse gasdistributieactiviteiten van Engie.

Dat Dominique Leroy de opstap zou maken van de telecomsector naar een van de grootste energiebedrijven van Frankrijk wordt door twee bronnen dicht bij het dossier onrealistisch genoemd. Sophie Dutordoir, die van 2009 tot 2013 aan het hoofd stond van Electrabel, zou wel kans maken. ‘Frankrijk is zeker niet het makkelijkste land om een buitenlandse directeur aan te duiden’, zegt een betrokkene. ‘Maar gezien haar bekwaamheid zou het vreemd zijn als de naam van Sophie Dutordoir niet opduikt.’

Toekomst kerncentrales

België is dan ook een van de markten waar voor Engie veel op het spel staat. Electrabel is in ons land de grootste energieleverancier. Het is ook de uitbater van de zeven kerncentrales, waarover nog altijd geen duidelijkheid is of ze in 2025 allemaal dicht moeten. In het persbericht waarin Engie het vertrek van Kocher aankondigt, wijst de energiegroep op het belang daarvan. ‘Er moet een antwoord komen op twee essentiële kwesties’, klinkt het. ‘Wat is de plaats van het nucleaire in de Belgische energiemix en welke plaats heeft gas in de Franse energiemix?’