Engie-topvrouw vertrekt met 3,3 miljoen euro

Isabelle Kocher krijgt bij haar vertrek als CEO van de Franse energiegroep Engie 3,3 miljoen euro mee.

De raad van bestuur van Engie keurde maandag een voorakkoord goed over het vertrek van Kocher. In de documenten die dinsdag werden gepubliceerd, staat dat Kocher een bedrag van 1,9 miljoen euro krijgt voor een deal die onder meer een niet-concurrentiebeding omvat. Daarnaast krijgt de Française ook 1,4 miljoen euro bruto schadevergoeding voor de voortijdige verbreking van haar contract.

De aandeelhouders moeten de opzegvergoeding voor Isabelle Kocher in mei nog goedkeuren.

De raad van bestuur van Engie, het moederbedrijf van het Belgische Electrabel, besliste begin februari dat Kocher op de algemene vergadering in mei geen nieuw mandaat krijgt. Nadat bestuurders de resultaten van Kocher openlijk in vraag hadden gesteld kwam daarmee een einde aan een wekenlange machtsstrijd.

Kocher hoeft haar mandaat zelfs niet meer uit te doen tot in mei, zo besliste de raad van bestuur maandag. Secretaris-generaal Claire Waysand neemt per direct het CEO-schap ad interim over en zal donderdag de jaarresultaten presenteren, bijgestaan door voorzitter Jean-Pierre Clamadieu.

Opvolger

De opzegvergoeding voor Kocher respecteert volgens Engie het plafond dat voorzien is in de Franse code voor deugdelijk bestuur. De aandeelhouders moeten het voorakkoord in mei wel nog goedkeuren.