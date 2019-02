Engie trekt zich terug uit zo'n 20 landen

Het is de bedoeling van CEO Isabelle Kocher om de energiegroep meer te focussen op hernieuwbare energie, energiediensten en infrastructuur. Nadat in de voorbije drie jaar al voor 14 miljard euro aan activiteiten werden afgestoten - met vooral de verkoop van vervuilende kolencentrales - wil Engie de komende drie jaar opnieuw voor 6 miljard euro activa van de hand doen.

Belgische kerncentrales wegen op de winst

De omzet van Engie steeg in 2018 met 1,7 procent tot 60,6 miljard euro, maar de problemen met de Belgische kerncentrales wegen op de resultaten. De ruime bedrijfswinst (ebitda) bleef hangen op 9,2 miljard euro (+0,4%), en onderaan de lijn kende Engie een forse terugval. De nettowinst daalde met 22 procent, tot 1 miljard euro in 2018.

Doordat in het najaar slechts één van de zeven Belgische kerncentrales draaiden, belandde Engie in de benelux diep in de rode cijfers. De problemen in de kerncentrales maakten dat de ebitda-winst met maar liefst 134 procent achteruitboerde. De kerncentrales waren in 2018 de helft van de tijd buiten gebruik.