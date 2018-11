Engie verlaagt winstprognoses

Engie , de moedergroep boven Electrabel, worstelt met zijn Belgische activiteiten. Zowel in Tihange als in Doel zijn kernreactoren buiten werking gesteld. In Doel 1 bijvoorbeeld zijn onderzoekers al zes maanden bezig de oorzaak te detecteren van een lek in het veiligheidskoelwatercircuit. Doel 1 zou volgens de planning op 11 december herstarten. 'Maar die kalender is steeds onder voorbehoud', klinkt het bij het FANC.