Engie verwacht half miljard euro extra winst

De hoge energieprijzen en de sterke operationele prestaties van de Belgische kerncentrales zorgen voor een winstsprong bij energiereus Engie. De moeder van Electrabel trekt de winstverwachtingen voor dit jaar fors op.

Na een moeilijk coronajaar heeft Engie in 2021 de wind in de zeilen. De Belgische kerncentrales hebben in de eerste negen maanden 92 procent van de tijd stroom kunnen leveren. Dat is een historisch zeer hoog cijfer en fors boven de beschikbaarheid van 61 procent in 2020. Dat zorgde voor veel hogere productievolumes in Doel en Tihange.

De stijgende energieprijzen van de jongste maanden hebben nog een bijkomende turbo gezet op die hogere volumes, want kerncentrales hebben relatief vaste kosten. Ook de Franse waterkrachtcentrales van de groep konden profiteren van hogere marktprijzen. Gascentrales daarentegen moesten rekening houden met fors hogere aankoopkosten voor aardgas.

Engie zag in de eerste negen maanden van het jaar de omzet met 18 procent stijgen tot 46,9 miljard euro. De brutobedrijfswinst (EBITDA) ging 23 procent hoger tot 7,6 miljard euro en de bedrijfswinst (EBIT) ging zelfs met de helft hoger tot 4,1 miljard euro.

Opgetrokken

Omdat de gunstige rugwind aanhoudt, verhoogt Engie zijn winstverwachtingen voor het volledige boekjaar, nadat de Franse energiereus in augustus ook al eens de verwachtingen had opgetrokken. CEO Catherine MacGregor rekent op een courante groepswinst van 3 tot 3,2 miljard euro. Dat is een half miljard euro meer dan de voorspellingen bij de halfjaarcijfers en fors hoger dan de 1,7 miljard euro van vorig jaar. De verwachtingen voor de EBIT en EBITDA worden met 600 miljoen euro opgetrokken.

3,2 Groepswinst Engie verwacht een courante groepswinst van 3 tot 3,2 miljard euro dit jaar

Engie profiteert dus van de forse stijging van de elektriciteitsprijzen de jongste maanden, maar niet volledig want de groep legt de verkoopprijzen van een groot deel van zijn productie op voorhand vast. In de eerste negen werd kernenergie voor 49 euro per megawattuur verkocht. Dat is een stijging met 2 euro tegenover de prijs in de eerste zes maanden. Voor volgend jaar heeft de groep als 73 procent van de productie van zijn kern- en waterkrachtcentrales verkocht aan 54 euro per megawattuur.

De Belgische kerncentrales van Electrabel ontpoppen zich tot een sterkhouder van de groep op een moment dat de Belgische regering de knoop over de geplande kernuitstap definitief wil doorhakken. In principe worden alle reactoren stilgelegd tussen 2023 en 2025, maar als de er problemen zijn met de bevoorradingszekerheid of prijzen zou een levensduurverlenging van de twee jongste reactoren een optie zijn.

Engie meldt in zijn persbericht nog dat de hogere productie en hogere prijzen ook leiden tot hogere nucleaire bijdragen aan de Belgische schatkist. Maar de groep geeft geen concrete details van deze nucleaire taks. Engie geeft ook geen commentaar op de recente veiling van capaciteit in ons land en de perikelen rond de vergunningen voor gascentrales.

Frankrijk