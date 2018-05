Engie wil af van risico's Electrabel

Nucleaire provisies

De uitstap uit kernenergie, of die nu in 2025 of later plaatsvindt, zal een bom geld kosten. Voor de ontmanteling van de reactoren in Doel en Tihange en het beheer van het radioactief afval moet Electrabel provisies aanleggen. Momenteel gaat het om ruim 10 miljard euro. De som die in totaal nodig is voor de kerncentrales en enkel andere hoogradioactieve site schoon te maken schat de overheidsinstelling Niras op ruim 15 miljard euro.