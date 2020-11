Engie zet 10.000 Belgische werknemers in etalage

Het energiebedrijf Engie gaat een groot deel van zijn dienstenactiviteiten afstoten. In België betekent het dat 10.000 werknemers niet langer deel zullen uitmaken van Engie Electrabel, vernam De Tijd. Impact op de werkgelegendheid is er niet.

Een van de grootste werkgevers van België staat op het punt opgesplitst te worden. De Franse energiegroep Engie wil twee derde van de dienstenactiviteiten verkopen of afzonderlijk naar de beurs brengen. Dat plan krijgt stilaan vorm en heeft grote gevolgen voor het Belgische dochterbedrijf Electrabel. Van de 17.000 werknemers in België zijn er 10.000 die deel uitmaken van de nieuwe entiteit waarvoor, vernam De Tijd bij een woordvoerster van het bedrijf.

Het gaat om de Belgische dienstenbedrijven Engie Fabricom (elektrische installaties), Engie Cofely (gebouwenbeheer), Engie Axima (koeling en verwarming) en enkele kleinere installatiebedrijven die onlangs werden overgenomen. Met die bedrijven is Electrabel marktleider in België in verschillende domeinen zoals technische installaties en het onderhoud en beheer van industriële installaties.