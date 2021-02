Engie zet Belgische kerncentrales op nul

Het energiebedrijf boekt 2,9 miljard euro waarde af op zijn Belgische nucleaire park. Daarmee nadert het nucleaire tijdperk in ons land nu definitief zijn einde.

Eerder deze week lekte al uit dat Engie, na gesprekken met de Belgische overheid, tot de conclusie was gekomen dat het na 2025 niet meer op inkomsten uit zijn Belgische kerncentrales moest rekenen. Die conclusie weerspiegelt zich nu in het jaarrapport. De Frans energiereus schrijft 2,9 miljard waarde af op de nucleaire activiteiten in ons land.

Dat weegt - puur boekhoudkundig - flink door in het nettoresultaat van de groep. Engie rapporteert een jaarverlies van 1,5 miljard euro, in vergelijking met 1 miljard winst een jaar eerder.

De beslissing kadert in de Belgische beslissing om tussen 2022 en 2025 volledig uit kernenergie te stappen, zoals vastgelegd in de wet op de kernuitstap. Die voorziet dat er tegen dan genoeg vervangcapaciteit moet zijn, aangevuurd via een subsidiesysteem.

Geen investeringen meer

Engie Electrabel voerde sinds 2018 al voor 1,6 miljard euro nucleaire afboekingen door. Alleen voor de twee jongste centrales Doel 4 en Tihange 3 werd nog gerekend op 20 jaar extra inkomsten, goed voor een waardering van 1,9 miljard euro. Maar ook die hoop is nu dus afgeschreven.

Daarmee stopt Engie ook officieel met de langetermijninvesteringen in een verlenging van de levensduur. Dat had het eind vorig jaar intern al eens gecommuniceerd, maar was daar door heftige reacties toen enigszins op teruggekrabbeld.

Ondanks de afschrijving is de deur wellicht nog niet helemaal dicht voor een verlenging van de levensduur van de twee jongste kerncentrales.