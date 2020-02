Engie zet Isabelle Kocher buiten

Met Isabelle Kocher verliest de Franse sterrenkorf CAC40 zijn enige vrouw aan het hoofd van een groot beursgenoteerd bedrijf. Na een maandenlange machtsstrijd met voorzitter Jean-Pierre Clamadieu kwam de raad van bestuur van Engie donderdagnamiddag samen om de beslissing te formaliseren. Het mandaat van Kocher dat in mei afloopt, zal niet worden verlengd.

Hoewel er een scenario circuleerde waarin voorzitter Jean-Pierre Clamadieu tijdelijk ook de functie van CEO zou waarnemen, vernam persagentschap Reuters dat die piste van de baan is. Het is nog niet duidelijk of er een CEO ad interim zal worden aangeduid.