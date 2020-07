Engie ziet winst verdampen

Door corona zag de Franse energiegroep Engie in de eerste jaarhelft haar nettowinst in rook opgaan. Het bedrijf gaat activiteiten die niets met energie te maken hebben afstoten.

De lockdown en de corona-pandemie heeft er fel ingehakt bij Engie , een van de grootste bedrijven van Frankrijk en in ons land het moederbedrijf van Electrabel. De energiegroep zag de omzet in de eerste jaarhelft met 9,3 procent krimpen tot 27,4 miljard euro. De bruto bedrijfswinst (ebitda) kreeg een klap van net geen 16 procent en kwam uit op 4,5 miljard euro.

Onder aan de lijn blijft er niets meer over. Terwijl in de eerste zes maanden van vorig jaar nog een nettowinst van 2,1 miljard euro werd gehaald, valt het nettoresultaat nu terug naar nul.

Vooral de dienstenactiviteiten zoals installatie- en onderhoudswerken voor de industrie kregen te lijden onder corona. Hoewel Engie in het tweede kwartaal een kostenreductie van 9 procent haalde, schat de groep dat de pandemie in de dienstenactiviteiten een half miljard euro kostte. Op groepsniveau duwde corona de operationele winst in de eerste jaarhelft 850 miljoen euro lager.

Voor 4 miljard extra activiteiten in etalage

Tegelijk trekt Engie haar ambities in hernieuwbare energie op. In plaats van jaarlijks 3 gigawatt aan hernieuwbare capaciteit te bouwen, wil Engie evolueren naar 4 gigawatt per jaar. Het bedrijf zegt ook in te willen spelen op de kansen van de Europese relanceplannen, in het bijzonder voor de uitbouw van waterstof en biogas.