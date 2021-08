Europa geeft groen licht voor subsidies gascentrales

De Europese Commissie heeft het Belgische subsidiemechanisme goedgekeurd waarmee nieuwe gascentrales gebouwd kunnen worden. Die moeten maken dat het licht blijft branden als de kerncentrales sluiten.

Het Belgische steunmechanisme (CRM) voor de bouw van nieuwe elektriciteitscentrales is geen illegale staatssteun. Tot die conclusie komt de Europese Commissie een jaar nadat ze een diepgaand onderzoek naar de kwestie heeft geopend. Ze geeft daarmee haar fiat aan de federale regering om zoals gepland in oktober een subsidieveiling te laten plaatsvinden. Daarin zal steun worden toegewezen aan investeerders die nieuwe gascentrales of andere technologieën willen bouwen om tegen 2025 de sluiting van de kerncentrales op te vangen.

‘De maatregel zal de bevoorradingszekerheid voor elektriciteit helpen veilig te stellen, zeker in het licht van de Belgische beslissing om alle nucleaire capaciteit tegen 2025 uit te faseren’, schrijft Europees commissaris voor Mededinging Margrethe Vestager vrijdag in een persbericht. Het subsidiemechanisme zal de marktwerking niet overdreven verstoren, luidt de conclusie.

De goedkeuring is een cruciale horde om de eerste schijf subsidies in oktober te kunnen toewijzen. ‘Dankzij het goedgekeurde investeringsmechanisme maken we het mogelijk dat mensen die in ons land willen investeren dat ook kunnen’, zegt minister van Energie Tinne Van der Straeten (Groen). ‘Er liggen heel wat innovatieve projecten klaar rond uitbouw van hernieuwbare energie, batterijen, vraagbeheer en flexibele capaciteit. Niets staat een succesvolle veiling in de weg. Met het investeringsmechanisme brengen we rust en zekerheid op de energiemarkt, iets waar investeerders al jaren terecht om vragen.’

Krappe timing

Toen de Europese Commissie in september vorig jaar haar onderzoek opende naar het Belgische subsidiemechanisme, heerste twijfel of alles nog wel op tijd klaar zou geraken. Meerdere experts wezen er toen op dat dergelijke onderzoeken vaak langer dan een jaar aanslepen. In dat geval zou de krappe timing in het gedrang komen en zou het onmogelijk worden tegen 2025 nieuwe gascentrales gebouwd te krijgen.

De Commissie toonde zich bovendien bijzonder kritisch. Ze was niet overtuigd van de noodzaak van het steunmechanisme en twijfelde of er geen discriminatie zou opduiken van bepaalde technologieën zoals hernieuwbare energie of elektriciteitsproducenten in het buitenland.

Na een jaar van intens overleg met de federale regering en de betrokkenen werden alle twijfels van de Commissie weggenomen. Vestager keurt het subsidiemechanisme integraal goed zonder bijkomende voorwaarden op te leggen.

Vergunningen

Van der Straeten wil in oktober subsidies toekennen voor de bouw van 2,3 gigawatt (GW) nieuwe productiecapaciteit. Dat komt overeen met twee of drie grote nieuwe gascentrales, maar ook een paar grote batterij- of vraagsturingsprojecten zouden klaarstaan om een deel van die nieuwe capaciteit te leveren.

Een belangrijke vraag wordt of voldoende projecten op tijd vergund geraken om mee te kunnen doen. Een vergunning is geen vereiste, maar zonder is het voor investeerders bijzonder risicovol een subsidieaanvraag in te dienen. Ze dreigen dan boetes te moeten te betalen als ze hun project toch niet kunnen realiseren.

In Wallonië hebben al vier projecten een vergunning, maar in Vlaanderen werden in eerste instantie vergunningen geweigerd voor gascentrales van RWE in Dilsen-Stokkem en Electrabel in Vilvoorde. Beide bedrijven gingen in beroep. Ook voor een grote nieuwe gascentrale van Tessenderlo Group is het wachten op een vergunning. Vlaams minister van Energie Zuhal Demir (N-VA) moet over die dossiers oordelen, terwijl ze al meermaals liet verstaan geen fan te zijn van de bouw van nieuwe gascentrales.