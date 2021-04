Europa geeft positieve signalen over subsidiemechanisme gascentrales

België zit ‘op schema’ om Europese goedkeuring te krijgen voor het CRM-subsidiemechanisme voor de bouw van nieuwe elektriciteitscentrales. Dat zegt minister van Energie Tinne Van der Straeten (Groen) na topoverleg.

Minister van Energie Tinne Van der Straeten (Groen) toonde zich tevreden na haar ontmoeting vrijdag met Europees commissaris voor de Mededinging Margrethe Vestager. Ze bespraken de vordering in het CRM-dossier, een subsidiemechanisme dat moet garanderen dat het licht blijft branden. De steun moet investeerders over de streep trekken om in voldoende vervangcapaciteit te voorzien tegen wanneer in 2025 de kerncentrales sluiten. Batterijen of vraagsturing kunnen subsidies krijgen, maar vooral de bouw van nieuwe gascentrales moet het verschil maken.

België wil in oktober de eerste subsidies toewijzen in een veiling, maar Europa moet vooraf nog zijn goedkeuring geven en oordelen of het mechanisme geen illegale staatssteun betekent. Alle ogen zijn gericht op Vestager. Gehoopt wordt dat ze komende zomer uitsluitsel geeft.

Volgende week belangrijke beslissing

De uitwerking van het CRM-mechanisme zit in de laatste rechte lijn. Volgende week moet de regering een beslissing nemen over het volume aan capaciteit waarvoor subsidies worden toegekend. Daarna is het alleen nog wachten op groen licht van Europa.

Er zouden geen onoverkomelijke obstakels meer zijn. ‘Zoals verwacht zijn er nog enkele open punten, maar geen problemen’, zei Van der Straeten. ‘Van bij de start van de regering liepen we een inhaalrace. In zes maanden tijd wordt het wettelijk kader nu uitgetekend. België zit op schema.’