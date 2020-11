‘Europa riskeert deze winter stroomtekort’

Door vertragingen bij onderhoudswerken liggen meerdere Franse kerncentrales stil. Daardoor kunnen bevoorradingsproblemen ontstaan, waarschuwt de energiespecialiste Colette Lewiner van Capgemini.

De Franse energieproducent EDF zag door de lockdown dit voorjaar meerdere onderhoudsprogramma’s voor kerncentrales vertraging oplopen. Het duurde langer dan gedacht om de centrales van nieuwe nucleaire brandstof te voorzien, waardoor in oktober 22 van de 56 Franse kernreactoren stillagen. ‘Daardoor kan de bevoorradingszekerheid deze winter in Europa wel eens in het gedrang komen’, zei de Franse energie-experte Colette Lewiner dinsdag tijdens een online persbriefing. ‘Vooral de maanden november en december kunnen spannend worden.’

Zeker als het koud wordt en er lange tijd weinig wind is, kan dat problemen veroorzaken op de Europese elektriciteitsmarkt. Colette Lewiner Energie-adviseur Capgemini

Tijdens de presentatie van de World Energy Markets Observatory van de consultant Capgemini wees Lewiner erop dat al meerdere kolencentrales in Europa buiten dienst zijn genomen. ‘Daardoor is het moeilijker om de problemen met de Franse kerncentrales op te vangen’, zegt Lewiner, die behalve energie-adviseur van Capgemini ook bestuurder is bij EDF. ‘Zeker als het koud wordt en er lange tijd weinig wind is, kan dat problemen veroorzaken op de Europese elektriciteitsmarkt.’

In de winter ligt het stroomverbruik traditioneel hoger, zeker in Frankrijk waar nog veel verwarmd wordt met elektrische kachels. Toen in het voorjaar corona het nucleaire onderhoudsschema overhoop gooide, besliste EDF dan ook enkele reactoren tijdens de kalme zomermaanden stil te leggen om zo voldoende brandstof over te houden voor de wintermaanden. Ook voor België kunnen de Franse problemen gevolgen hebben, want het maakt dat ons land minder kan rekenen op invoer van elektriciteit uit Frankrijk.

Black outs

EDF verwacht deze maand 42 à 43 kerncentrales operationeel te krijgen en midden oktober zei de nucleaire directeur Cédric Lewandowski nog ‘relatief vertrouwen’ te hebben in de productiecapaciteit voor de winter. Hij gaf wel toe dat de bevoorradingszekerheid vanaf november ‘gespannen’ zou worden.