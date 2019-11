Europa tikt België op de vingers over beheer kernafval

De Europese Commissie stuurt België een laatste waarschuwing omdat ons land nog steeds geen duidelijk plan kan voorleggen van wat we gaan doen met ons nucleair afval.

De Europese Commissie heeft ons land woensdag een met redenen omkleed advies bezorgd, een officiële terechtwijzing voor de vage toekomstplannen voor de berging van ons nucleair afval. Het is de tweede stap in een formele inbreukprocedure die tot sancties kan leiden. Als ons land binnen de twee maanden geen maatregelen neemt, kan de Commissie de zaak doorverwijzen naar het Europees Hof van Justitie, dat boetes kan opleggen.

De Europese Commissie eist dat het beheer van het Belgisch kernafval in overeenstemming wordt gebracht met de Europese regelgeving. Die vereist dat elke lidstaat radioactief afval op een ‘verantwoordelijke en veilige’ manier beheert om de ‘lasten voor de komende generaties te beperken’. In de Europese richtlijnen staat onder meer dat de diepe geologische berging van hoogradioactief afval de voorkeur geniet, en dat de lidstaten plannen in die richting al in de zomer van 2015 moesten voorleggen aan de Europese Commissie.

Noodoplossing

Het laagradioactief afval wordt in ons land opgeslagen in een opslaggebouw van Belgoprocess in Dessel, in afwachting van de definitieve berging in bovengrondse bunkers van gewapend beton. Maar de bouw van die bunkers liep jaren vertraging op, waardoor de opslagcapaciteit op haar limieten botst en een bijgebouw gebouwd moest worden als noodoplossing.

Na jaren van onderzoek is het nog altijd niet duidelijk of ons land zijn kernafval veilig kan bergen in de diepe kleilagen.

Het gevaarlijkere hoogradioactief afval ligt opgeslagen op de sites van de kerncentrales in Tihange en Doel. Daarvoor wordt de mogelijkheid van diepe geologische berging in ondergrondse kleilagen bekeken. Na jaren van onderzoek is het nog altijd niet duidelijk of ons land zijn kernafval veilig kan bergen in de diepe kleilagen.

Fukushima