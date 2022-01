Europese gasreservoirs nog nooit zo vroeg halfleeg

De gascrisis houdt Europa in de greep. Nooit eerder stonden de voorraden zo vroeg in het jaar zo laag. Dat leidt tot ongeziene elektriciteitsprijzen, doet industriële bedrijven stilvallen en leveranciers over de kop gaan. De Tijd houdt de vinger aan de pols en biedt u een dagelijks overzicht van de gasmarkt.