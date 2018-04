Ex-ambassadeur Howard Gutman bestuurder af bij Exmar

Gutman was vijf jaar lang bestuurder bij het beursgenoteerde gastankerbedrijf.

Howard Gutman, de gewezen Amerikaanse ambassadeur in Brussel, zal vanaf medio mei niet langer onafhankelijk bestuurder zijn bij het Antwerpse gastankerbedrijf Exmar van de familie Saverys. Dat blijkt uit de oproeping voor de algemene aandeelhoudersvergadering van Exmar.

De groep haalde ex-topadvocaat Gutman, die VS-ambassadeur werd onder president Barack Obama, in 2013 binnen omwille van zijn politieke connecties in de VS. Exmar hoopte dat hij zou kunnen helpen om deuren te openen in Washington en kansen te creëren voor de gasspeler, zeker gezien de ontwikkelingen in de VS rond schaliegas.

Gutman is een Democraat en met de wissel van de wacht in het Witte Huis, waar de Republikein Donald Trump de Democraat Obama verving, is de invloed van Gutman afgenomen. Het is echter niet duidelijk of dat meespeelt in het aflopen van zijn mandaat bij Exmar. De oproeping vermeldt enkel dat zijn bestuurdersfunctie vervalt en niet wordt hernieuwd.

Exmar haalt wel een andere onafhankelijke bestuurder binnen. Het gaat om de Amerikaanse Kathleen Eisbrenner. Zij bouwde een forse carrière uit in de olie- en aardgasindustrie. Ze is CEO van NextDecade, een bedrijf dat innovatieve oplossingen biedt in de aardgassector. Volgens Exmar heeft ze 'aanzienlijke ervaring in de ontwikkeling van aan land gestationeerde en drijvende LNG-projecten over de hele wereld'. LNG is het kernmetier van Exmar.