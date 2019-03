Exmar duikt in de rode cijfers

Voor Exmar en zijn ceo en hoofdaandeelhouder Nicolas Saverys was 2018 een bijzonder moeilijk jaar. Na het afhaken van de aanvankelijke klant moest Exmar op zoek naar een nieuwe huurder voor zijn drijvende gasfabriek Caribbean FLNG, die later werd omgedoopt tot Tango FLNG. Het ontbreken van een huurder woog zwaar op het bedrijf dat al last had van een grote schuldenberg.