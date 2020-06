Exmar krijgt al drie maanden geen geld meer voor Tango

Eind november 2018 kon het Antwerpse scheepvaartbedrijf Exmar melden dat het – na een zoektocht van drie jaar - een huurder had gevonden voor zijn drijvende LNG-fabriek. YPF, het grootste energiebedrijf van Argentinië, zou het tuig – dat tot Tango FLNG werd omgedoopt – gebruiken om Argentijns schaliegas te exporteren. Dat er eindelijk een opdracht was voor de LNG-fabriek was een grote opluchting voor Exmar, dat dringend nood had aan wat financiële ademruimte.