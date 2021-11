Exmar tankt financiële zuurstof in Londen

Dankzij een nieuwe kredietlijn bij een Londens infrastructuurfonds beschikt de beursgenoteerde gastankerrederij over voldoende cash om een belangrijke lening terug te betalen die volgend voorjaar vervalt.

Dat geld moet dienen om in de lente van volgend jaar een obligatielening van 650 miljoen Noorse kroon (65,8 miljoen euro) terug te betalen. Exmar had die Noorse obligatie in 2019 uitgegeven om een eerdere lening aan bijzonder zware voorwaarden te kunnen terugbetalen.