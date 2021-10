Experten Studiecentrum Kernenergie niet achter advies Hoge Gezondheidsraad

Drie experten van het Studiecentrum voor Kernenergie (SCK) in Mol die meewerkten aan het advies van de Hoge Gezondheidsraad (HGR) trekken hun handen af van het eindrapport.

Dat meldt het SCK maandag. De onderzoekers weigerden het rapport te ondertekenen omdat hun wetenschappelijke integriteit werd aangetast. Ze werden bovendien onder druk gezet om het rapport toch te onderschrijven, klinkt het.

Drie van de 23 experten die meewerkten aan het rapport van de HGR over nucleair risico, duurzame ontwikkeling en energietransitie, weigerden het eindverslag te onderschrijven. Die onderzoekers zijn lid van het SCK, meldt het nucleaire onderzoekscentrum. 'De analyses die in het kader van dit rapport werden uitgevoerd, verliepen niet volgens de regels van de wetenschappelijke kunst', zegt Eric van Walle, directeur-generaal van SCK.

Volgens expert stralingsbescherming Johan Camps, die optrad als expert voor de domeinen noodplanning, nucleaire risico's en stralingsbescherming, werd de wetenschappelijke integriteit van de experten aangetast. 'Als wetenschapper kon ik me niet scharen achter de manier van werken. Er is geen grondige, objectieve analyse gevoerd over de domeinen waarvoor ik als expert optrad. Een objectieve analyse van die domeinen werd namelijk in het gedrang gebracht door het te koppelen aan factoren als 'duurzaamheid van kernenergie'. De conclusies in het rapport zijn dus niet gebaseerd op een ruime wetenschappelijke consultatie.'

De analyses die in het kader van dit rapport werden uitgevoerd, verliepen niet volgens de regels van de wetenschappelijke kunst. Eric van Walle Directeur-generaal SCK

Toen de SCK-experten hun bezorgdheden deelden met de HGR en zich van het eindverslag wilden distantiëren, voelden ze zich onder druk gezet om het rapport toch te onderschrijven. 'Het is onaanvaardbaar dat onze experten zo behandeld worden. Ik ben trots dat ze voet bij stuk hebben gehouden, want wij dragen onze onafhankelijke, wetenschappelijk integriteit hoog in het vaandel', aldus van Walle.