Extreme regenval neemt komende jaren alleen maar toe

Sinds de jaren 1980 neemt het aantal dagen met hevige regenval in ons land toe. De klimaatverandering en verharding van het oppervlak maken België kwetsbaar.

Het oosten van ons land is woensdag getroffen door zware wateroverlast. Hele dorpscentra en woningen zijn ondergelopen, jeugdkampen werden geëvacueerd en in meerdere gemeentes was er een tijdlang geen stroom. Door de hoge waterstand van de rivier de Vesder stond een stuwdam in Eupen onder druk. In de provincies Luik, Namen en Luxemburg werd het rampenplan afgekondigd.

Dat we in de zomer almaar meer zware plensbuien op korte tijd zien, komt - figuurlijk - niet uit de lucht vallen. Uit de evolutie van de jongste decennia blijkt dat het aantal 'dagen met hevige regenval' in ons land sinds de jaren 1980 gestaag toeneemt. Het Koninklijk Meteorologisch Instituut (KMI) gebruikt die term als de neerslaghoeveelheid per dag meer dan 20 millimeter bedraagt. Het KMI houdt die gegevens bij sinds 1892.

Op jaarbasis is het aantal dagen met zware regenval sinds 1981 met 0,5 dagen per decennium toegenomen. Toegespitst op de zomer (zie grafiek), met name de maanden juni, juli en augustus, gaat het om een toename van 0,6 dagen per decennium. De vijf jaren waarin het hoogste aantal zomerdagen met hevige regenval werd genoteerd, vielen allemaal na 2001, wat duidelijk zichtbaar is in de pieken op de grafiek. Gemiddeld telt een jaar vandaag 5,4 zulke dagen, tot de jaren 1950 was dat nog 3,5.

Straalstroom

De oorzaak van die steeds extremere regenval is tweeledig. 'Door de opwarming van de aarde en de stijging van de temperaturen neemt de maximale waterdamp die de atmosfeer kan vasthouden toe', zegt KUL-professor en waterbouwkundige Patrick Willems. 'De langere periodes van droogte en de grotere opbouw van waterdamp in de lucht die daarmee gepaard gaat, leiden ertoe dat de periodes van regen korter, maar ook heviger worden.'

Daarnaast blijft een bepaald weertype door de opwarming van de aarde langer hangen. 'Het verschil in temperatuur tussen onze regio en de Noordpool wordt kleiner', zegt Willems. 'Daardoor gaat de straalstroom - de luchtstromingen die ons weer controleren - meer 'kronkelen', trager bewegen. Dat betekent dat dezelfde weersomstandigheden langer aanhouden. In de toekomst gaan we die extremere weertypes dus vaker zien.'

Daar komt nog eens bij dat de verharding van de oppervlakte de jongste decennia sterk is toegenomen. 15,8 procent van de Vlaamse oppervlakte is bedekt met een bijna ondoordringbare laag beton of asfalt. In België is dat 11,4 procent. Ons land staat op de tweede plaats in Europa, na Nederland. Regenwater heeft daardoor minder kans om in de bodem door te dringen, wat de toenemende droogte mee verklaart.

Grondwaterpeil

Nochtans wordt her en der geopperd dat de relatief natte zomer doemberichten over extreme droogte onderuithaalt. 'Er is nooit gezegd dat iedere zomer zoals die van de laatste vier jaar zou zijn', corrigeert Willems. 'Maar het neerslagtekort in de zomer neemt al sinds de jaren '80 toe. Structureel krijgen we drogere zomers met intensere regenval op korte tijd.'