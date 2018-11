FANC geeft toelating voor vervanging koelwaterleiding Doel 2

Het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC) heeft afgelopen vrijdag het licht op groen gezet voor de vervanging van een deel van de koelwaterleiding van Doel 2, zo meldt de regulator maandag. Die werkzaamheden zijn intussen opgestart.

Begin november kreeg uitbater Engie Electrabel al de toelating om de bewuste leiding te vervangen in de zustercentrale Doel 1 en de werkzaamheden zijn daar intussen bezig.

Het probleem kwam in april bij Doel 1 aan de oppervlakte, toen Electrabel een lek vastgesteld had in het veiligheidskoelwatercircuit. Doel 1 werd toen stilgelegd en een revisie vervroegd om de herstelling uit te kunnen voeren. Nadien werd Doel 2 stilgelegd voor een gepland onderhoud, waarbij ook de overeenstemmende leiding geïnspecteerd wordt. 'De exploitant besliste om ook vervangingswerkzaamheden uit te voeren op de gelijkaardige leiding van Doel 2. Die werkzaamheden werden op 23 november goedgekeurd en werden intussen door de exploitant opgestart', meldt het FANC.

Een heropstart van de twee centrales kan pas als de analyse naar de oorzaak van het lek volledig rond is. 'Vooraleer het FANC groen licht kan geven voor de heropstart van beide reactoren, moet de analyse naar de oorzaak van het lek volledig worden afgerond. Het FANC en zijn technisch filiaal Bel V blijven de situatie nauwlettend opvolgen.'

Timing

Voor de timing van de heropstart, verandert er niets. 'Voorlopig blijft de timing behouden zoals gepland was', zegt woordvoerster Hellen Smeets van Engie Electrabel. De heropstart is momenteel voorzien voor 31 december en de timing is nog steeds de beste inschatting.

Electrabel zei eerder deze maand reeds dat de timing voor de heropstart van Doel 2 voorlopig behouden blijft, nadat Willy De Roovere, ex-directeur van het FANC, gezegd had dat een heropstart van Doel 2 in december 'onwaarschijnlijk is'.