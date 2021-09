Fabricom en Denys mogen Antwerpse ontziltingsinstallatie bouwen

Opmerkelijk genoeg is in het persbericht van Dockwater geen sprake meer van Aecom, het Amerikaanse ingenieursbedrijf dat aanvankelijk als partner van Avaio was genoemd.

Volgens de vorig jaar bekendgemaakte plannen zal de installatie een opstartcapaciteit hebben van 500 kubieke meter of 500.000 liter per uur. In 2017 verbruikte de Belgische chemie- en farmasector 54 miljoen kubieke meter of 54 miljard liter drinkwater per jaar. De totale drinkwaterconsumptie in Vlaanderen bedraagt 1 miljoen kubieke meter per dag.