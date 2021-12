Faillissement zet Vlaamse energiemarkt onder spanning

Het faillissement van de Vlaamse Energieleverancier zaait onrust bij de 70.000 gedupeerde klanten. Er rijzen ook vragen over andere leveranciers en politici stellen nieuwe regels voor.

Bij concurrerende energieleveranciers liepen dinsdag veel telefoontjes binnen van klanten van de Vlaamse Energieleverancier die zich willen informeren voor een nieuw contract. De kleine en relatief nieuwe speler op de Vlaamse energiemarkt kon met lage prijzen ruim 70.000 klanten strikken, maar vroeg maandagavond het faillissement aan. De Brusselse handelsrechtbank sprak dat dinsdagmiddag uit en stelde twee curatoren aan voor het grootste faillissement in de geliberaliseerde Belgische elektriciteitssector.

De energieleverancier kwam in oktober in slechte papieren omdat hij zonder inspraak van klanten de voorschotten fors verhoogde. Omdat het bedrijf toen nauwelijks bereikbaar was, vertrok een eerste golf klanten. Maandagavond, toen bekend raakte dat de boeken werden neergelegd, probeerden andere klanten in allerijl over te stappen naar een andere leverancier. Met het effectieve faillissement zullen ook de andere klanten dat moeten doen.

Met 100 procent zekerheid uitsluiten dat nog andere leveranciers in de problemen komen, kunnen we niet. VREG Vlaamse enegriewaakhond

De vraag rijst of er door de torenhoge energieprijzen nog andere energieleveranciers in moeilijkheden zitten. In het VK en Nederland zijn al vele spelers omgevallen. 'De ongezien hoge gasprijzen zijn een reden tot bezorgdheid’, zegt de Vlaamse energiewaakhond VREG die sinds september continu de vinger aan de pols van de marktspelers houdt. Er is wekelijk overleg met de federale, de Brusselse en de Waalse regulator. ‘Maar met 100 procent zekerheid uitsluiten dat nog andere leveranciers in de problemen komen, kunnen we niet.’

De regulatoren en andere sleutelfiguren wisten al langer dat de Vlaamse Energieleverancier de partij in financiële moeilijkheden was waarnaar minister van Energie Zuhal Demir (N-VA) in oktober verwees. De strategie was achter de schermen een oplossing te zoeken. Om die reden wil de VREG klanten niet concreet waarschuwen als financiële problemen worden gedetecteerd. ‘Dat zou de overlevingskansen verkleinen’, oordeelt de VREG.

In sommige media werd Mega (Power Online) in één adem genoemd met de Vlaamse Energieleverancier, maar de stroomleverancier reageerde zeer gepikeerd op die suggestie. ‘Er is geen enkele gelijkenis tussen beide bedrijven. Het gaat goed met het bedrijf en Mega dekte zich in voor zijn vaste contacten.’ Eerder liet CEO Michaël Corhay in De Tijd verstaan dat Mega ondanks de hoge prijzen dit en volgend jaar met winst zou kunnen afsluiten.

Om gelijkaardige problemen voortaan te vermijden wil de regeringspartij CD&V dat energieleveranciers net als banken een jaarlijkse stresstest ondergaan. ‘Zo vermijden we dat zwak gekapitaliseerde energieleveranciers in de problemen komen en beschermen we klanten’, zegt Vlaams Parlementslid Robrecht Bothuyne. Hij wil ook dat de energiesector een compensatiefonds opzet voor in de toekomst getroffen klanten.

Er worden ook al politieke ideeën gelanceerd om klanten van de Vlaamse Energieleverancier nu al financieel te steunen. CD&V wil klanten die te veel betaalde voorschotten door het faillissement niet teruggestort krijgen, compenseren vanuit het Energiefonds. Groen vindt dat Fluvius als noodleverancier geen hoge prijzen mag aanrekenen. ‘Het is belangrijk dat de toepassing van het tarief van de noodleverancier niet hoger uitvalt dan wat klanten voordien betaalden’, zegt Vlaams Parlementslid Staf Aerts (Groen).