Familie Colruyt stapt in Iers windmolenpark op zee

Parkwind, een bedrijf van de familie Colruyt, engageert zich voor de tweede keer in een Iers windmolenpark.

De retailfamilie Colruyt versterkt via Parkwind haar belangen in Ierse windenergie op zee. Parkwind zal tot 35 procent verwerven van het windmolenpark voor de kust van Clogherhead, aan de oostkust van Ierland. Het gaat om een nog pril project van het Ierse elektriciteitsbedrijf ESB, dat de licentie heeft om geschikte sites te onderzoeken. De grootte van project is nog niet duidelijk.

Parkwind en ESB sluiten nog een tweede deal. De Ieren stappen in het windmolenpark Oriel vlak bij het Clogherhead-project. Dat park is sinds 2017 in handen van Parkwind en staat al veel verder. ESB verwerft tot 35 procent in Oriel, wat betekent dat Eric Antoons en François Van Leeuw, de co-CEO's van Parkwind, de leiding behouden.

Oriel moet over een jaar operationeel zijn. Het is goed voor een capaciteit tot 330 megawatt, wat ongeveer 280.000 gezinnen van stroom kan voorzien. ESB is een Iers staatsbedrijf. Voor de Ierse overheid zijn de windmolenparken een belangrijk onderdeel van haar hernieuwbare energiebeleid. Hoewel ze dicht bij elkaar liggen, is het de bedoeling Oriel en Clogherhead als twee aparte projecten te runnen.

Tweede grootste markt