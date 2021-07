Familie Moorkens koopt Waalse pallettenmaker François

Alcopa koopt een meerderheidsbelang in de Waalse pallettenproducent François. Met de overname diversifieert het investeringsvehikel van de familie Moorkens nog wat meer buiten de autosector.

François werd 40 jaar geleden in Virton opgericht door de gelijknamige molenaarsfamilie. Die schoolde zich om tot bosbouwer. Wat ooit als een kleine zagerij begon, groeide uit tot een speler van formaat in de houtsector. François maakt niet alleen houten palletten voor het transport van goederen - drie miljoen per jaar -, maar ook pellets (170.000 ton per jaar), groene energie en - onder het merk Horse Cover - stalstrooisel voor paarden.

De aandeelhoudersfamilie ging begin dit jaar met de hulp van BNP Paribas Fortis op zoek naar een minderheids- of meerderheidspartner. Dat proces mondt nu uit in een overname van het Waalse bedrijf door Alcopa. Tot vandaag was het bedrijf in de handen van de families François, della Faille en de Cordes (80%) en van de intercommunale Idelux (20%), die in 2003 samen met François Recybois overnam.

Spelers als François profiteren van de ellende die de houtsector in Wallonië treft onder de vorm van schorskevers. Die leggen hun eitjes onder de schors van bomen, waardoor die van binnenin worden opgegeten. François koopt de getroffen bomen voor een lage prijs - of wordt daar zelfs voor betaald - en maakt er vervolgens palletten en pellets mee. De groep uit Virton is goed voor een omzet van 70 miljoen euro en een brutobedrijfswinst (ebitda) van meer dan 15 miljoen.

Spil

Alcopa is de spilholding van de familie Moorkens. Aanvankelijk was het een assemblagebedrijf en een verdeler van motorfietsen, maar mettertijd kwam de klemtoon te liggen op de import en distributie van auto's. De jongste jaren vervelt de Antwerpse groep steeds meer tot een familiale investeringsholding met tal van participaties in uiteenlopende sectoren.

Zo komt Groupe François in Alcopa's portefeuille onder meer naast de producent van deuren en keukenmeubilair Thys, Solar Screen (raamfolies), de online-apotheek +Viata en CBM (distributie van wisselstukken voor bussen en trams).