Familie Wallenberg zet milieuparel Desotec in de etalage

EQT, het investeringsvehikel van de steenrijke Zweedse familie Wallenberg, werkt aan een uitstap uit het milieutechnologiebedrijf Desotec. Dat vernam De Tijd van meerdere bronnen. Het wordt allicht een van de grotere Belgische deals van 2021.

Desotec is gespecialiseerd in filtersystemen met actieve kool als basisingrediënt. Die actieve kool werkt als een moleculaire spons die verontreinigende moleculen capteert uit (afval)water, vervuilde bodems en gas. De klanten van het bedrijf - een waaier van industriële bedrijven - huren Desotecs filterinstallaties, die mobiel en verplaatsbaar zijn. Als de actieve kool na verloop van tijd verzadigd is, recycleert het West-Vlaamse bedrijf die in zijn pyroliseovens.

Het bedrijf werd in 1990 opgericht door Joost Desmet (CEO) en de familie Sobry, die ook eigenaar is van het zoutbedrijf Zoutman. In 2011 gaven ze de fakkel door aan het investeringsfonds AAC Capital, dat midden 2017 als hoofdaandeelhouder werd vervangen door EQT. Die kaapte de West-Vlaamse milieuparel toen weg voor de neus van de ondernemer-investeerder Filip Balcaen.

Ruim drie jaar later acht EQT de tijd rijp om uit te stappen. Het heeft de zakenbank Rothschild in de arm genomen om dat proces te begeleiden. CEO Mario Hertegonne bevestigt de aanstelling van de zakenbank. 'Die gaat in opdracht van de hoofdaandeelhouder de strategische opties voor Desotec bekijken', zegt hij. 'Een van de pistes is een exit.'

Vlaamse families

Het Scandinavische investeringsfonds bezit sinds de overname meer dan 90 procent van de aandelen van het milieutechnologiebedrijf. De rest is in handen van het management. Het bleef tot nu onder de radar, maar ook de families Donck en Desimpel zijn via hun vehikel 3D betrokken als co-investeerder - al is het niet duidelijk of dat rechtstreeks of onrechtstreeks is. Frank Donck (bestuurder bij onder meer KBC, Barco en Elia) is voorzitter van Desotec. Alain Bostoen, de CEO van het chemiebedrijf Christeyns en een medebestuurder van Donck bij KBC, is onafhankelijk bestuurder.

Als EQT de verkoop van Desotec rond krijgt, heeft het geen enkel Belgisch bedrijf meer in portefeuille. Maar de Scandinavische investeerder is ook onrechtstreeks bij Belgische bedrijven betrokken. Zo sloeg het onlangs via zijn Nederlands portefeuillebedrijf Delta Fiber de handen in elkaar met Proximus voor de uitrol van diens glasvezelnetwerk in Vlaanderen. EQT is sinds september ook eigenaar van de Franse rusthuisuitbater Colisée - waar het Belgische Armonea een groot deel van vertegenwoordigt - en is onder anderen met de families Frère en Desmarais (GBL) aandeelhouder van Parques Reunidos, de pretparkengroep boven Bobbejaanland. KV Kortrijk-voorzitter Ronny Verhelst - die net als Frank Donck een verleden heeft bij Telenet - is een van de adviseurs van de private-equitygroep en is voorzitter van Delta Fiber.

De Wallenbergs staan bekend als de 'financiële koninklijke familie' van Zweden.

De Wallenbergs staan bekend als de 'financiële koninklijke familie' van Zweden. Ze bouwden vanaf de 18de eeuw hun fortuin uit en richtten onder meer de Stockholm Enskilda Bank (SEB) op. De bekendste telg is wellicht de diplomaat Raoul Wallenberg, die met visa tienduizenden joden redde tijdens de Holocaust.

Via haar vehikel Investor heeft de familie grote participaties in multinationals als ABB, Ericsson, Mölnlycke, AstraZeneca en Atlas Copco, waar de Belg Ronnie Leten lang aan het hoofd stond. De familie bezit bijna een vijfde van de aandelen van de EQT-groep, die sinds eind vorig jaar op de beurs van Stockholm noteert. EQT beheert via een twintigtal fondsen voor 40 miljard euro participaties.

Op eigen kracht

Toen de Wallenbergs via het zevende EQT-fonds in Desotec stapten, waardeerden ze het bedrijf op 250 à 350 miljoen euro. Dankzij de groei van Desotec, gaan waarnemers ervan uit dat het prijskaartje bij hun exit daar een veelvoud van zal bedragen.

Die groei gebeurde volledig op eigen kracht, zonder overnames. Het jaar voor de instap van EQT was Desotec goed voor een omzet van 50 miljoen euro en een brutobedrijfswinst (ebitda) van 20 miljoen euro. Vorig jaar was dat respectievelijk 71 miljoen euro en naar schatting 25 miljoen. De coronacrisis heeft dat groeitempo volgens onze informatie niet vertraagd. De inkomsten zouden dit jaar geklommen zijn naar ongeveer 84 miljoen en de ebitda naar een kleine 30 miljoen euro.

Desotecs hoofdkwartier staat in Roeselare, maar de groep heeft ook sites in Polen, Italië en Spanje en kantoren in Duitsland, het VK, Scandinavië en Frankrijk.