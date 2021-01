Fernand Huts spekt oorlogskas van Indaver

Het afvalverwerkingsbedrijf Indaver krijgt van eigenaar Fernand Huts bijna 50 miljoen euro vers kapitaal. De financiële injectie moet de bouw van nieuwe afvalprojecten in Europa mogelijk maken.

Om de plannen voor de bouw van nieuwe afvalverbrandingsovens in Europa te realiseren heeft Indaver een extra kapitaalbuffer aangelegd. De Mechelse afvalverwerkingsgroep, die in handen is van de Antwerpse ondernemer Fernand Huts, krijgt vanuit diens logistieke groep Katoen Natie een kapitaalverhoging van 48 miljoen euro. Dat blijkt uit publicaties in het Staatsblad en werd bevestigd aan onze redactie.

‘We hebben enkele investeringen afgerond en nog een behoorlijk volle portefeuille voor de ontwikkeling van nieuwe projecten’, zegt CEO Paul De Bruycker. ‘De bedoeling van de kapitaalverhoging is ons klaar te maken om de verdere internationale groei in Europa te kunnen opvangen.’

De operatie past in een bredere herstructurering van Indaver, met de oprichting van een Belgische holding die de afzonderlijke dochterbedrijven overkoepelt in acht verschillende Europese landen. Indaver Holding werd begin vorig jaar opgericht, waarna in de zomer de Belgische activiteiten van Indaver nv erin werden ondergebracht. ‘Zo structureren we de groep als een internationale organisatie’, zegt De Bruycker. ‘Onze nieuwe structuur is toekomstgericht om onze groei te kunnen absorberen. Je kan dan beter een aantal operationele activiteiten scheiden van de internationale groepsactiviteiten.’

Internationalisering

Katoen Natie kreeg Indaver in 2015 in handen nadat het Nederlandse energiebedrijf Delta zich genoodzaakt zag zijn kroonjuwelen te verkopen. Om de groei te ondersteunen voerde Huts sinds eind 2019 verschillende kapitaalverhogingen door, zowel bij het Belgische Indaver nv als onlangs op groepsniveau. Met de jongste kapitaalverhoging heeft de holding nu een kapitaalbuffer van 388 miljoen euro.

Indaver hoopt daarmee een versnelling hoger te kunnen schakelen voor verschillende internationale investeringsprojecten. De afvalverwerker broedt al jaren op de bouw van vier nieuwe centrales in het VK en Ierland om energie op te wekken uit de verbranding van afval. Samen vergen de projecten een investering van ruim een miljard euro.

Enkel in het Schotse Aberdeen is er intussen een finaal groen licht en is de bouw begonnen. Voor de andere projecten in de Ierse havenstad Cork, de Noord-Ierse hoofdstad Belfast en in Rivenhall ten noordoosten van Londen blijft het wachten op de definitieve goedkeuring van de vergunningen, die worden aangevochten door actiegroepen van buurtbewoners.

‘In Aberdeen is de bouw intussen halfweg en moet de installatie begin 2022 kunnen opstarten’, zegt De Bruycker. ‘Bij de andere projecten in het VK zitten we op een zucht van de finale handtekeningen, maar niets is zeker tot alles rond is. Ik hoop dit jaar een aantal projecten te kunnen realiseren waarvan de vergunningen nu nog betwist worden. Eens de vergunningsproblemen van de baan zijn, kunnen we beginnen te bouwen. We zijn ons daarvoor aan het klaarmaken. De groep is sterk genoeg met voldoende cashgeneratie om dergelijke projecten aan te kunnen.’

Overnames

Schermvullende weergave Op de site in Doel werkt Indaver aan een nieuwe verbrandingsoven voor houtafval. ©Jonas Lampens

Ook op het Europese vasteland is Indaver in expansiemodus. Op de Antwerpse havensite in Doel werd samen met partner Suez de bouw gestart van een verbrandingsinstallatie voor houtafval, goed voor een investering van 100 miljoen euro. In Willebroek nam Indaver in december een nieuwe sorteerlijn voor pmd-afval in gebruik en in het Noord-Franse Duinkerke is de installatie om energie op te wekken en zoutzuur te recupereren uit chloorhoudend afval van chemische bedrijven zo goed als klaar. Het obstakel daar is dat een afnemer, de Belgische fosfaatproducent Aliphos van de ondernemer Mohamed Takhim, failliet ging. Indaver moet nu op zoek naar een nieuwe klant voor het gerecycleerde zoutzuur.

Tot slot kijkt de afvalspecialist ook naar Europese overnames. ‘We behoren vandaag tot de top drie in Europa voor de verwerking van gevaarlijk afval en willen die positie ook behouden’, zegt De Bruycker. ‘Dat wil zeggen dat we ons moeten versterken, want de anderen staan ook niet stil. Daarnaast kijken we voor acquisities ook naar energieopwekking uit afval en de recyclage van nieuwe grondstoffen uit plastic.’