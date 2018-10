Financiële reus stapt in West-Vlaamse ontwikkelaar van zonneparken

De Amerikaanse financiële reus Global Atlantic stapt in de Amerikaanse poot van de Vlaamse zonnepanelenspecialist Origis. Die blaast parallel zijn activiteiten in Europa nieuw leven in.

Origis is een ontwikkelaar van zonnepanelenparken. Het bedrijf is van oorsprong West-Vlaams, maar brak vooral sinds 2012 door in de VS. Via zijn lokale dochter groeide Origis er de voorbije jaren uit tot een topvijfspeler. Origis USA heeft parken in zes staten. In Alabama neemt de distributiereus Walmart stroom af bij Origis. En vanaf eind dit jaar voorziet Origis het iconische pretpark Disney World en de omgeving van groene stroom.

De West-Vlaamse groep wil in de VS evenwel doorstoten naar de topdrie. Om haar groei te ondersteunen haalde ze Global Atlantic, een voormalige dochter van de financiële reus Goldman Sachs, in huis.

Global Atlantic, goed voor ruim 70 miljard dollar aan activa onder beheer, krijgt voor een onbepaald bedrag een minderheidsbelang in Origis USA. Daarnaast zal Global Atlantic de huidige getekende projecten van Origis in de VS financieren. Die hebben een investeringswaarde van 1 miljard dollar.

Profiel ORIGIS Profiel ORIGIS Wat: ontwikkelaar van zonnepanelenparken. Opgericht: in 2008, sinds 2012 in de VS actief. Omzet (2017): 200 miljoen dollar. Brutobedrijfswinst (ebitda): ruim 60 miljoen dollar. Aandeelhouders: Paul Thiers (ex-Unilin), Filip Balcaen (ex-Balta) en Guy Vanderhaegen (CEO). Global Atlantic stapt in het kapitaal van Origis USA.

'Global Atlantic biedt pensioensparen en levensverzekeringsproducten aan. Dat zijn per definitie langetermijninvesteringen en onze parken passen perfect in dat plaatje', zegt CEO en medeoprichter Guy Vanderhaegen. 'Het is de eerste keer dat zo’n financiële partij rechtstreeks in een speler als Origis investeert.'

Global Atlantic is geen onbekende voor Origis. Vóór deze deal investeerde het al in Origis-projecten die in totaal een capaciteit van 150 megawatt (MW) vertegenwoordigen. Met de nieuwe partner aan boord hoopt Origis USA jaarlijks 1 gigawatt te ontwikkelen. Dat komt overeen met één kernreactor of een stad van 200.000 gezinnen.

Europa

De jongste jaren nam Origis vooral in de VS een hoge vlucht. Maar de groep heeft ook een Europese poot, waarin projecten zitten met een capaciteit van bijna 60 MW - onder meer in België, Italië, Griekenland en Slovakije. De komende jaren wil ze haar Amerikaanse model ook hier uitrollen, voorlopig evenwel op eigen kracht.

'Zeven à acht jaar geleden boerde de Europese markt door de financiële en de eurocrisis achteruit en verlegden we onze focus naar de VS. Nu is de Europese markt weer aantrekkelijk', zegt investeringsmanager Paul Junior Thiers. 'Europa en de Europese bedrijven focussen nu op hernieuwbare energie. Er is vandaag bovendien een markt zonder subsidies waardoor we competitief zijn met andere energiebronnen.'

Thiers en Balcaen

Origis werd in 2008 opgericht door het duo Guy Vanderhaegen en Dries Bossuyt (allebei voormalig topmanager bij de tapijtgroep Associated Weavers) en Paul Thiers (ex-CEO Unilin en voorzitter van Deceuninck). Bossuyt stapte enkele jaren later uit het bedrijf. Vanderhaegen werd CEO, terwijl Thiers het bedrijf financieel verder steunde. Zijn zoon is er sinds 2016 investeringsmanager.

Zeven à acht jaar geleden verlegden we onze focus naar de VS. Vandaag is de Europese markt weer aantrekkelijk. Paul Junior Thiers investeringsmanager

In 2016 stapte ook Filip Balcaen in het kapitaal. Balcaen, die fortuin maakte met de verkoop van de tapijtgroep Balta en de vinylreus IVC, investeerde 100 miljoen dollar in Origis. Balcaen en Thiers - die ook samen in de investeringsmaatschappij Pentahold zitten - hebben elk 36,5 procent van de Origis-groep in handen, de rest zit bij Vanderhaegen.