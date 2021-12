Finland beleeft nucleaire renaissance na 12 jaar wachten

Aan de never ending story van de bouw van de Finse kerncentrale Olkiluoto 3 lijkt een einde te komen. Na ettelijke vertragingen en een kostprijs die driemaal hoger ligt dan afgesproken kan de megakernreactor beginnen te draaien.

De Finse nucleaire veiligheidsautoriteiten STUK hebben het licht op groen gezet voor de opstart van de kerncentrale Olkiluoto 3. Dat betekent niet dat de gigantische reactor vanaf vandaag 1.600 megawatt stroom uitspuwt. De ingebruikname gebeurt stapsgewijs. De eerste nucleaire kettingreactie zal nog deze maand gebeuren, in juni draait de centrale op volle toeren.

Voor de nucleaire industrie is het een ontlading na jaren wachten. Twintig jaar geleden werd in Finland de basis gelegd voor een nucleaire renaissance na een duistere periode. Sinds kernramp in Tsjernobyl in 1986 was de nucleaire sector in de meeste landen op slot gegaan. Het energiebedrijf TVO, waar een consortium van grote Finse industriële bedrijven achter schuilt, plande de bouw van een kernreactor om veel goedkope stroom voor zijn fabrieken te voorzien.

Schermvullende weergave ©REUTERS

Maar van die renaissance kwam lang niets in huis. De Finse centrale werd vaak als een symbooldossier gezien van de oude nucleaire sector die zijn zaken niet op orde kreeg. Ruim tien jaar na de kernramp in Fukushima kan die pagina omgeslagen worden. Dat komt voor de aannemer Framatome geen dag te vroeg nu landen als Nederland en Frankrijk opnieuw naar kerncentrales kijken.

Veilig

De reactor van het type EPR (European Pressurized Reactor) is een mijlpaal. Het was bij de aanvang de grootste kernreactor ooit en die met de meeste veiligheidssystemen. Maar hij werd ook een van de grootste horrorverhalen in de industriële bouw, want het plan sukkelde van uitstel naar uitstel.

11 miljard De kosten van het project bedragen ruim 11 miljard euro, drie keer meer dan begroot.

Het Finse TVO tekende in december 2003 het contract voor de bouw van de kerncentrale Olkiluoto 3. De winnaar, een consortium van het Franse staatsbedrijf Areva (Framatome) en het Duitse Siemens, was zeer diep gegaan om de Finnen het hof te maken: een sleutel-op-de-deurproject met een prijskaartje van amper 3,2 miljard euro. Een productie die groter is dan de vorige generatie reactoren. Een bouwtijd van zes jaar na ondertekening. En een nieuw design dat veel robuuster en veiliger zou zijn dankzij passieve veiligheidssystemen.

Die voordelige voorwaarden werden gedaan om in een post-Tsjernobyl-wereld kernenergie weer op de kaart te zetten. Dankzij het Finse visitekaartje zou de sector de nucleaire renaissance kunnen afkondigen. Ook Frankrijk en het VK bestelden EPR-reactoren.

Maar al bij de eerste steen ging het mis. De fundering bleek niet sterk genoeg. Later werden stalen delen uit het hart van de reactor en het controlesysteem afgekeurd. Onderaannemers op de werf werden op de vingers getikt wegens een te lakse veiligheidscultuur. De problemen leiden tot een breuk tussen Areva en Siemens en juridische oorlogen met de Finse opdrachtgever.

De bouw heeft naar schatting 11 miljard euro gekost, meer dan drie keer het oorspronkelijke prijskaartje. Door de miljardenverliezen moest Areva gered worden, want ook de EPR-reactoren in Frankrijk en het VK lopen achter op schema en zitten miljarden boven budget. De EPR-technologie heeft wel succesvol de weg gevonden naar China. Daar werd de eerste aangepaste EPR in 2018 in gebruik genomen, elf jaar na ondertekening van het contract.