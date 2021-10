Floridienne vindt batterijpartner en broedt op overname

De gediversifieerde beursgenoteerde groep Floridienne voert een kapitaalverhoging door bij haar batterijdochter SNAM. Een andere dochter, Biobest, onderhandelt over de overname van een speler in geïntegreerde biologische bestrijding.

Floridienne maakte beide deals vrijdagavond bekend in een persbericht. Het heeft een vast akkoord ondertekend voor een kapitaalverhoging bij SNAM, een Europese leider in de recyclage van industriële en (hybride en elektrische) autobatterijen. De kapitaalverhoging moet tegen 30 oktober afgerond zijn en wordt mogelijk gemaakt met de hulp van een Duitse investeerder. In totaal gaat het om 10 miljoen euro, een bedrag dat nog kan worden opgetrokken tot 14 miljoen euro op basis van een 'pre-money'-waardering van 40 miljoen euro.

Op groepsniveau zal het akkoord leiden tot een onmiddellijke stijging van het geconsolideerde eigen vermogen met 10 miljoen euro, met een verwatering van de participatie van Floridienne tot gevolg. Na de transactie houdt Floridienne een meerderheidsbelang van 57,6 procent over in het kapitaal van SNAM.

Exclusieve onderhandelingen

Daarnaast kondigt de groep ook aan dat haar dochteronderneming Biobest, actief in bestuiving en geïntegreerde biologische bestrijding, exclusieve onderhandelingen voert om een meerderheidsbelang te verwerven in een ‘belangrijke speler in de sector’. Het doelwit heeft een omzet van meer dan 100 miljoen euro. De transactie heeft een bedrijfswaarde van een gelijkaardig bedrag, klinkt het. De deal zou in het eerste kwartaal van 2022 moeten worden afgerond.

Floridienne bekijkt verschillende financieringsopties, zowel leningen als een verhoging van het eigen kapitaal. Ook de verkoop van het meerderheidsbelang in het Turkse Kimflor, dat actief is in de productie en distributie van pvc-stabilisatoren, ligt als optie op tafel.