Fluvius neemt laatste meterstanden op via briefje aan raam

De meteropnemers van Fluvius zullen vanaf deze zomer weer woningen betreden om de meterstanden op te nemen. Een jaar lang vroegen ze een handgeschreven briefje aan het raam te hangen.

Heel wat mensen keken de voorbije maanden raar op toen ze een kaartje van Fluvius in de bus kregen. Het Vlaamse netbedrijf vroeg daarin om de meterstanden voor elektriciteit en aardgas op het briefje te noteren en dat op een zichtbare plaats uit te hangen, bijvoorbeeld aan het raam. De meteropnemer zou dan op een later tijdstip nog eens langskomen om de tellerstanden van het briefje af te lezen.

Het kaartje aan het raam verving de fysieke tweejaarlijkse controle. Wie zo’n kaartje in de bus kreeg, kon niet opteren voor het online of telefonische alternatief.

Het systeem met de raambriefjes werd na de eerste lockdown van maart vorig jaar ingevoerd. Het moest vermijden dat meteropnemers tijdens huisbezoeken besmet zouden geraken met het coronavirus. ‘We hebben die werkwijze langer aangehouden dan de strikte lockdowns’, zegt Fluvius-woordvoerster Isabel Van Cutsem. ‘We kregen zo een vrij goede respons en konden ook groepen bereiken voor wie de digitale kanalen moeilijker zijn.’

Maar aan die corona-aanpak komt deze zomer een einde, zegt Van Cutsem. Het is de bedoeling dat de meteropnemers van Fluvius nu weer aanbellen en de meterstanden effectief komen aflezen in de garage, kelder of technische ruimte. Ze zullen wel nog enkele dagen van tevoren een kaartje in de bus steken om aan te kondigen dat ze langskomen.

Foutenmarge

Bij Fluvius zien ze geen indicatie dat de papieren briefjes aan het raam tot meer fouten hebben geleid bij de registratie van het elektriciteits- en gasverbruik. ‘De meteropnemer voert die gegevens in in zijn apparaat en dan gebeurt al onmiddellijk een eerste controle of die cijfers in de lijn liggen van de verwachtingen’, zegt Van Cutsem. ‘We zien dan ook geen significant hogere foutenmarge dan bij onze andere kanalen zoals de online doorgave van de meterstand.’

We kregen een vrij goede respons en konden ook groepen bereiken voor wie de digitale kanalen moeilijker zijn. Isabel Van Cutsem woordvoerder Fluvius

Meteropnemers van Fluvius moesten tot voor kort eens in de twee jaar fysiek de meterstanden komen opnemen in iedere woning. In het alternerende jaar konden klanten dan online of telefonisch zelf hun tellerstanden doorgeven. Het systeem met het kaartje aan het raam verving de fysieke tweejaarlijkse controle. Wie zo’n kaartje in de bus kreeg, kon niet opteren voor het online of telefonische alternatief.