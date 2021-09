Fluvius ontsnapt aan miljoenenboete voor IT-debacle

Het Vlaamse distributienetbedrijf Fluvius, de meerderheidsaandeelhouder van Atrias, stevende daardoor af op sancties . De Vlaamse energieregulator VREG had eerder dit jaar beslist dat vanaf 1 oktober boetes zouden volgen van 100.000 euro voor elke extra dag vertraging. Voor oktober alleen al zou de boete oplopen tot 3,1 miljoen euro. Het geld zou betaald worden door de aandeelhouders van Fluvius, de tien intercommunale netbedrijven in handen van de Vlaamse gemeenten .

Zes jaar vertraging

Atrias had in 2015 operationeel moeten zijn, maar het project verzandde in een lange lijdensweg. Met de komst van digitale meters kwamen er gaandeweg extra vereisten bij. Het systeem moet nu in staat zijn de enorme extra datastromen van digitale elektriciteits- en gasmeters te verwerken.