Fluvius tankt bij Europese Investeringsbank 150 miljoen euro voor e-mobiliteit

De Vlaamse stroomnetbeheerder Fluvius krijgt een lening van de Europese Investeringsbank (EIB) voor extra investeringen in de energietransitie.

Na een lening van 200 miljoen euro eind vorig jaar voor de uitrol van de digitale meter, krijgt Fluvius nu een krediet van 150 miljoen euro voor investeringen in het elektriciteitsnet. Het gaat om de eerste schijf in een leningsfaciliteit van 350 miljoen euro.

DE EIB reserveert 350 miljoen euro aan leningen voor investeringen in de energietransitie in Vlaanderen tussen 2022 en 2026.

De nieuwe lening dient om de stroomnetten in Vlaanderen klaar te maken voor de verwachte toename in het elektriciteitsverbruik voor transport en verwarming. Fluvius sloot al een akkoord met De Lijn over de oplaadinfrastructuur voor elektrische lijnbussen. Een stelplaats heeft evenveel vermogen nodig als 1.000 gezinnen.