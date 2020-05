Fluvius wil 60-plussers betaald thuis zetten

Fluvius

Fluvius ontstond in 2018 uit de fusie van de netbeheerders Eandis en Infrax. Het bedrijf dat via verschillende intercommunales in handen is van de gemeenten, baat in Vlaanderen het distributienet uit voor gas en elektriciteit. Daarnaast is het nutsbedrijf ook actief in rioolbeheer, kabeldistributie, openbare verlichting en warmtenetten. In totaal beheert Fluvius 230.000 kilometer aan nutsleidingen.

Omzet: 1,7 miljard euro.

Bedrijfswinst: 12,5 miljoen euro.

Werknemers: 5.420.