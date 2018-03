Fluxys en Italianen enige eigenaars Britse gasleiding

Concreet gaan Fluxys en Snam in de komende dagen de 33,5 procent van CDPQ , voluit Caisse de dépôt et placement du Québec, in de gasleiding tussen het Europese vasteland en het Verenigd Koninkrijk overnemen. Die gasleiding kan overigens in beide richtingen stromen.

Lager

De prijs is fors lager dan degene die Fluxys eind 2015 betaalde toen het de aandelen van het Russische Gazprom in de Interconnector overnam. Toen werd 61,4 miljoen euro betaald voor een belang van 10 procent. Tegen die waardering zou de Canadese participatie ruim 200 miljoen euro waard zijn. Maar de omstandigheden zijn sindsdien flink gewijzigd . De langetermijncontracten, die jarenlang gegarandeerde inkomsten opleverden, lopen eind dit jaar af. Vanaf dan zullen de inkomsten gereguleerd worden, onzekerder worden en lager uitvallen. Daarnaast creëert de brexit ook onzekerheid over de toekomstige regulering van de pijplijn.

Het gaat ook om een stroomlijning van de belangen van CDPQ. De Canadese institutionele investeerder is immers, naast de gemeenten en steden, een belangrijke aandeelhouder van de beheerder van het Belgische gasnet. 'De transactie maakt het voor CDPQ mogelijk om het beheer van zijn deelneming in Interconnector UK samen te brengen in zijn 20-procentpartnerschap in Fluxys', klinkt het in een persbericht van Fluxys.



Voor de onderzeese leiding treedt overigens een nieuwe realiteit aan. Twintig jaar na de bouw in 1998 lopen in oktober immers de oorspronkelijke langetermijncapaciteitscontracten af. De onderneming zal erna opereren in een 'nieuwe marktomgeving waarin kortetermijncontracten en commerciële flexibiliteit centraal staan'.