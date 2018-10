Fluxys en Solvay juichen om Italiaanse gaspijp

De Italiaanse regering geeft groen licht voor de passage van de Adriatische gasleiding TAP, ondanks intern verzet in de Vijfsterrenbeweging. Fluxys is een aandeelhouder van TAP, Solvay wordt in Italië een van de grote afnemers.

TAP, dat staat voor Trans Adriatic Pipeline, is een van de grootste gasinfrastructuurprojecten in Europa. De pijplijn van 878 kilometer moet lopen van de Grieks-Turkse grens over het noorden van Griekenland naar Albanië, waar ze via een leiding onder de Adriatische Zee aan de hak van Italië aansluit op het Italiaanse net.

Schermvullende weergave De TAP-pijplijn sluit aan op een internationaal netwerk waar het Belgische Fluxys mee eigenaar van is. ©Fluxys

Het project is voor ruim 80 procent klaar, maar bij de aanstelling van de nieuwe Italiaanse regering ontstond er twijfel over de laatste acht kilometer gasleiding in de Italiaanse bodem. De Vijfsterrenbeweging, een van de coalitiepartners in de regering, is om ecologische redenen een tegenstander van het TAP-project. De partij levert met Sergio Costa de minister van Milieu in het kabinet van premier Giuseppe Conte.

De anti-establishmentparij schaarde zich achter de protesten van de lokale kustplaatsjes in de hak van de Italiaanse laars, die het maar niets vinden dat een gasleiding onder hun voeten komt, en die vrezen voor de impact op het toerisme.

De Italiaanse industrie is een grote voorstander van de TAP-verbinding. Onder meer Marco Colatarci, de Italiaanse country manager van het Belgische chemiebedrijf Solvay , ging de voorbije weken bij de Italiaanse regering pleiten voor het respecteren van de internationaal eerder afgesproken plannen.

Solvay heeft een fabriek in het Italiaanse Rosignano, aan zee ten westen van Firenze. Die site is bij het grote publiek bekend van zijn nabijgelegen witte stranden, een gevolg van de kalksteenlozingen door de fabriek. Voor de site is goedkoop gas van groot belang voor de concurrentiekracht.

Geopolitiek

Italië heeft twee gasleveranciers: Rusland en Noord-Afrika. De bevoorrading uit de eerste regio ligt geopolitiek gevoelig voor de EU en de leveringen uit de laatste regio durven wel eens te haperen door politieke kwesties.'TAP zou een derde gasbron zijn vanuit Azerbeidjan, wat de continuïteit van de bevoorrading verzekert en de kosten verlaagt', zegt Solvay. Ook de VS steunt het project, omdat het de invloed van Rusland vermindert.

Conte gaf vrijdagavond groen licht voor het gasproject, ondanks het blijvende verzet binnen de Vijfsterrenpartij. 'Het is contractueel niet meer mogelijk om dit project nog te wijzigen', was zijn uitleg. Een exit uit het TAP-project zou Italië een schadeclaim van 20 miljard euro opgeleverd hebben, zegt de regering.

De U-bocht van de Vijfsterrenbeweging werd niet gesmaakt door de achterban. Het kwam maandag tot interne protesten. Vicepremier Luigi Di Maio, de voorman van de protestpartij, moest alle zeilen bijzetten om de eenheid met de militanten te bewaren.